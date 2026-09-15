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15.09.2026 00:36

Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού: Πέντε κρατούμενοι τραυματίστηκαν σε άγρια συμπλοκή

15.09.2026 00:36
Fylakes

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας, 14/9, στις φυλακές Δομοκού, μετά από σοβαρή συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων, που είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν πέντε άτομα.

Όπως μεταδίδει το LamiaReport, η ένταση ξεκίνησε περίπου στις 20:30, όταν ομάδα κρατουμένων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατευθύνθηκε σε πτέρυγα του ισογείου. Εκεί σημειώθηκε επίθεση σε άλλους έγκλειστους και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση εξελίχθηκε σε άγρια σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα, ενώ οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν ισχυρά χτυπήματα.

Από τους πέντε τραυματίες, δύο αλλοδαποί χρειάστηκε να μεταφερθούν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν πιθανότατα από αυτοσχέδιο μαχαίρι, καθώς και έντονα σημάδια από χτυπήματα στην περιοχή των πλευρών.

Άλλοι τρεις κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Μετά την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, δεν κρίθηκε αρχικά αναγκαία η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Έρευνα για τα αυτοσχέδια όπλα

Το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό και έχει αναλάβει την προανάκριση.

Παράλληλα, στο σωφρονιστικό κατάστημα πραγματοποιούνται έλεγχοι στους θαλάμους των κρατουμένων, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον αυτοσχέδια όπλα.

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