Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ άλλαξαν σχολείο στα παιδιά τους μόλις μετά από δύο ημέρες – Ο λόγος

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Νέα αλλαγή στον σχολικό σχεδιασμό για τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ φαίνεται πως αποφάσισαν οι γονείς τους, πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της φοίτησής τους στο νέο σχολείο στη Βρετανία.

Όπως μετέδωσε το ITV News, τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν από το συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον για λόγους ασφαλείας. Η απόφαση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελήφθη αφού εξετάστηκαν οι πρακτικές παράμετροι και αξιολογήθηκαν οι σχετικοί κίνδυνοι για την οικογένεια.

Η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος των παιδιών σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πολυετής δικαστική και πολιτική διαμάχη του πρίγκιπα Χάρι με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την αστυνομική προστασία που δικαιούται ο ίδιος και η οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διαμάχη για την προστασία της οικογένειας

Ο Χάρι έχει εκφράσει επανειλημμένα την άποψη ότι η επιστροφή του στη Βρετανία εξακολουθεί να εγκυμονεί κινδύνους για την οικογένειά του και ότι η αστυνομική προστασία είναι αναγκαία. Η απώλεια του αυτόματου δικαιώματος σε αστυνομική φρούρηση μετά την αποχώρησή του από τα ανώτερα βασιλικά καθήκοντα αποτέλεσε βασικό σημείο της αντιπαράθεσής του με τις βρετανικές Αρχές.

Βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης επικαλούνται πηγές σύμφωνα με τις οποίες το ζευγάρι ενημερώθηκε για συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, με αντικείμενο την επανεκτίμηση του επιπέδου απειλής που ενδέχεται να αντιμετωπίζει.

Η απόφαση για την αλλαγή του σχολείου των παιδιών επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας του Χάρι, της Μέγκαν και των δύο παιδιών τους, την ώρα που η διαφωνία για την αστυνομική τους προστασία παραμένει σε εκκρεμότητα.

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