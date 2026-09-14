Αντιδράσεις από αθλήτριες μετά τη σέξι διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι: «Έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»

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Αντιδράσεις από γυναίκες του αθλητισμού έχει προκαλέσει η διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι για τη Novig, με αρκετές αθλήτριες να τη σχολιάζουν μέσα από τα social media, προβάλλοντας τη δική τους εικόνα και καθημερινότητα.

Η Αμερικανίδα γυμνάστρια Gracie Kramer ήταν εκείνη που έδωσε το έναυσμα για τη νέα τάση δημοσιεύσεων με το μήνυμα «έτσι μοιάζει μια γυναίκα στον αθλητισμό». Στο ίδιο πλαίσιο, η Αυστραλή Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Lani Pallister ανέβασε στο Instagram βίντεο με προπονήσεις, αγώνες και μετάλλια από την αθλητική της πορεία.

Ανάλογη ήταν η κίνηση της σπρίντερ Bree Rizzo, ενώ το Australian Institute of Sport παρουσίασε αθλήτριες από την τοξοβολία, την ενόργανη γυμναστική, την πυγμαχία και το σόφτμπολ.

Οι αθλήτριες παίρνουν θέση για τη διαφήμιση

Η Αυστραλή πολίστρια και αργυρή Ολυμπιονίκης Tilly Kearns έγραψε: «Μισώ απολύτως αυτή τη νέα αθλητική διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι».

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας Skye Nicolson υποστήριξε πως το ζήτημα δεν είναι η εμφάνιση των γυναικών, αλλά η σύνδεση του γυναικείου αθλητισμού με τη σεξουαλικοποίηση.

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να δείχνεις “σέξι” επειδή αθλείσαι και στο να χρησιμοποιείς το σεξ για να πουλήσεις τον “αθλητισμό”», έγραψε σε Instagram Story. «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να δείχνεις όμορφη και να αθλείσαι, ούτε στο να αγκαλιάζεις τη θηλυκότητά σου και ταυτόχρονα να είσαι μια δυναμική, σκληροτράχηλη αθλήτρια», πρόσθεσε.

Μέρος των χρηστών των social media έστρεψε την κριτική κυρίως προς τη Novig. Η Σίντνεϊ Σουίνι, ωστόσο, δεν συμμετέχει στην καμπάνια μόνο ως πρόσωπο, καθώς η εταιρεία την έχει χαρακτηρίσει «στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχο».

Η αντιπαράθεση έχει παράλληλα αυξήσει τη δημοσιότητα γύρω από τη Novig και τη Σουίνι, θυμίζοντας την ένταση που είχε προκαλέσει το 2025 η καμπάνια της American Eagle με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό και το σύνθημα «Sydney Sweeney has great jeans».

Η συγκεκριμένη διαφήμιση είχε επικριθεί έντονα, καθώς θεωρήθηκε από πολλούς ότι η γλώσσα της παρέπεμπε σε ευγονικές αντιλήψεις. Σε βίντεο που αργότερα διεγράφη, η Σίντνεϊ Σουίνι ανέφερε ότι «τα γονίδια περνούν από τους γονείς στους απογόνους», καθορίζοντας χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, η προσωπικότητα και το χρώμα των ματιών, πριν πει: «Τα τζιν μου είναι μπλε».

Μήνες αργότερα, η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η επιλογή της να μην απαντήσει στην κριτική είχε εντείνει την αντιπαράθεση. «Ειλικρινά, με εξέπληξε η αντίδραση», είχε δηλώσει. «Είμαι αντίθετη στο μίσος και στον διχασμό».

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