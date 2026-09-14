Νέες αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Χτύπησε alarm για θρόμβωση κατά την πλασμαφαίρεση – «Το αγνόησαν δύο φορές»

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Αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή που οδήγησε στον θάνατό του.

Τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης καταγράφουν συναγερμό για πιθανή θρόμβωση μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Live News, το μηχάνημα κατέγραψε δύο alarm, στις 2:25 και στις 2:26, περίπου εννέα και δέκα λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας. Όπως υποστήριξε, αντί να διακοπεί η διαδικασία και να αξιολογηθεί η κατάσταση του ασθενούς, πατήθηκε το κουμπί «επικύρωση» και η πλασμαφαίρεση συνεχίστηκε κανονικά.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι ο ίδιος συναγερμός αγνοήθηκε δύο φορές, εκτιμώντας πως εάν η διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί από έμπειρο χειριστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης ενδεχομένως να είχε σωθεί.

Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία

Ο κ. Λυκούδης αναφέρθηκε και στην εξέλιξη της ποινικής υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας ως «πρώτη δικαστική δικαίωση» την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Παράλληλα, έκανε λόγο για στοιχεία που, κατά την εκτίμησή του, καταδεικνύουν ψευδορκία από πρόσωπα που κατέθεσαν στην υπόθεση, ενώ υποστήριξε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί και ο ρόλος πιθανών ηθικών αυτουργών.

Βίντεο με τον Μαζωνάκη κατά την πλασμαφαίρεση ανακτήθηκε από το κινητό της Γάκα

Παράλληλα, το Live News αποκάλυψε ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν διαγραμμένα αρχεία στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού που βρισκόταν στον χώρο.

Μεταξύ των αρχείων φέρεται να υπάρχουν ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες, στα οποία καταγράφεται ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στην ιατρική καρέκλα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εικόνα του τραγουδιστή στο συγκεκριμένο υλικό φέρεται να αποτυπώνει ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.

Τα συγκεκριμένα αρχεία φέρεται να διαγράφηκαν λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, περίπου στις 19:09.

«Χορηγήθηκε μικρή ποσότητα αδρεναλίνης»

Οι δύο γιατροί, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν αναίσθητος, του χορήγησαν συνολικά τρεις ενέσεις αδρεναλίνης, επιχειρώντας να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Live News, η ποσότητα αδρεναλίνης που χορηγήθηκε σε κάθε δόση δεν ήταν 1 mg, αλλά μόλις 0,1 mg, καθώς η συγκεκριμένη ποσότητα είχε προστεθεί σε 0,9 mg ορού.

Έτσι, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε συνολικά μόλις το 30% της δόσης αδρεναλίνης που προβλέπεται σε περίπτωση ανακοπής.

«Μιλάμε για δύο κομπογιαννίτες γιατρούς. (…) Πήραν μία αμπούλα ενός μιλιγκράμ αδρεναλίνης, την έβαλαν σε σύριγγα 10 cc, 9 cc έβαλαν ορό και το 1 μιλιγκράμ της αδρεναλίνης, και έκαναν στον ασθενή 0,1», λέει ο κ. Γιαννάκος.

Κατασχέθηκε χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του τραγουδιστή

Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και στο σπίτι Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έρευνα στο σπίτι προκάλεσε αντιδράσεις από την οικογένεια και τη νομική εκπροσώπηση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς υποστηρίζουν ότι ο ίδιος είναι το θύμα της υπόθεσης και ότι δεν υπάρχει λόγος να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα.

Μεταξύ των ευρημάτων βρίσκεται και ένα χρηματοκιβώτιο που υπήρχε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη. Η οικογένεια και οι νομικοί εκπρόσωποι του τραγουδιστή φέρεται να έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπικό του αντικείμενο, το οποίο ενδέχεται να περιέχει προσωπικά στοιχεία, χρήματα ή άλλα αντικείμενα που δεν συνδέονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια ανάκτησης ψηφιακών δεδομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία και στοιχεία που μπορεί να φωτίσουν τις συνθήκες γύρω από την υπόθεση.

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