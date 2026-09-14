Χαλκιδική: Τσακάλι επιτέθηκε σε 5χρονο παιδί – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του

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Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής μετά την επίθεση που δέχθηκε ένα παιδί περίπου πέντε ετών από άγριο ζώο, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί στις Αρχές, ήταν τσακάλι.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί το Δασαρχείο Πολυγύρου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια εντοπισμού του ζώου. Το παιδί τραυματίστηκε κατά την επίθεση και νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή.

Την επίθεση γνωστοποίησε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ.), εκφράζοντας την ανησυχία της για το περιστατικό. Όπως επισημαίνει, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το ενδεχόμενο να πρόκειται πράγματι για τσακάλι, καθώς το συγκεκριμένο είδος χαρακτηρίζεται από έντονα φοβική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο.

Την ίδια ώρα, στην παραλία της ευρύτερης περιοχής έχει καταγραφεί ακόμη ένα περιστατικό επίθεσης από άγριο ζώο. Πρόκειται για έναν 55χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με την Κ.Ο.ΜΑ.Θ., δέχθηκε επίθεση δύο ημέρες νωρίτερα και χρειάστηκε να μεταβεί για περίθαλψη, καθώς είχε τραυματιστεί στον αυχένα.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει παράλληλα ότι η Χαλκιδική είχε απασχολήσει και στο παρελθόν λόγω επίθεσης άγριου ζώου σε παιδί. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ένα 5χρονο κορίτσι είχε δεχθεί επίθεση από λύκο.

Η ανακοίνωση της Κ.Ο.ΜΑ.Θ.

«Σύμφωνα με πληροφορίες το μικρό παιδί βρισκόταν στην παραλία στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και πριν λίγες μέρες δέχθηκε την επίθεση από άγριο ζώο. Σε επικοινωνία της ΚΟΜΑΘ με το Νοσοκομείο, που νοσηλεύεται, πηγές του Νοσοκομείου ενημέρωσαν πως πρόκειται για επίθεση από τσακάλι. Προβληματισμό δημιουργεί το περιστατικό, αν πρόκειται για τσακάλι, καθώς πρόκειται για είδος της άγριας πανίδας με αρκετά φοβική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο.

Αντίστοιχα στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος, πριν δυο μέρες, δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά από τραυματισμό στον αυχένα.

Υπενθυμίζεται πως υπήρξε και παλαιότερα τραυματισμός παιδιού από άγριο ζώο στη Χαλκιδική, πριν έναν χρόνο τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ένα 5χρονο κορίτσι δέχθηκε επίθεση από λύκο.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ) εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης είδους της άγριας πανίδας σε παιδί και εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια.

Τα πρόσφατα γεγονότα, μαζί και με το περιστατικό της επίθεσης λύκου σε μικρό παιδί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στη χώρα μας».

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