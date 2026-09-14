Ρώσος ολιγάρχης πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον πολυτελή γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες

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Ο Ντόναλντ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ παραδέχτηκαν ότι ένας Ρώσος ολιγάρχης πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι τους στις Μπαχάμες.

Ο μεγαλύτερος γιος του Προέδρου παντρεύτηκε την 39χρονη σελέμπριτι σε μια τελετή στο Παλμ Μπιτς στα τέλη Μαΐου, προτού κατευθυνθεί στην Καραϊβική για μια πολυτελή δεξίωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρευρέθηκε στον γάμο, επικαλούμενος ευθύνες για την εθνική ασφάλεια, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακωνόταν. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ανάγκασαν επίσης το ζευγάρι να περιορίσει δραματικά τα σχέδια γάμου του στον Λευκό Οίκο.

Ο πλούσιος ολιγάρχης και φίλος του Ρώσου προέδρου Πούτιν, Ούμαρ Κρεμλέφ, χρηματοδότησε εν μέρει τον γάμο του ζευγαριού, σύμφωνα με δημοσίευμα της Δευτέρας.

Φέρεται να βοήθησε οικονομικά τους Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης του ιδιωτικού νησιού Little Pipe Key, της πληρωμής για μια παράσταση πυροτεχνημάτων και εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων σε άλλα έξοδα.

Η ομάδα του Κρεμλέφ σχεδίασε επίσης το γαμήλιο πάρτι, σύμφωνα με την μη κερδοσκοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα ProPublica.

Η Μπετίνα Τραμπ απάντησε στις φήμες και δημοσίευσε μια σειρά από αδημοσίευτες φωτογραφίες τη Δευτέρα, αποκαλώντας τον Ρώσο υπήκοο «τον αγαπητό μας φίλο Ουμάρ».

Είπε ότι «μας φιλοξένησε πολύ γενναιόδωρα δύο απίστευτες βραδιές εορτασμού» προτού ξεκαθαρίσει ότι το πάρτι που πλήρωσε ήταν «μετά τον γάμο μας».

Το ζευγάρι είχε 18 καλεσμένους στην τελετή και 50 άτομα στη δεξίωση.

Ολοκλήρωσε τη δήλωσή της λέγοντας στους ακολούθους της: «Η φιλία δεν απαιτεί πολιτικό κίνητρο. Η γενναιοδωρία δεν συνοδεύεται αυτόματα από κάποια ατζέντα».

Η Μπετίνα έγραψε στο Instagram τη Δευτέρα: «Ο Ντον και εγώ παντρευτήκαμε ιδιωτικά την Παρασκευή, περιτριγυρισμένοι ΜΟΝΟ από την οικογένειά μας».

«Ήταν μια οικεία, βαθιά προσωπική και μια από τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μας.»

Το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε είχε προγραμματιστεί αρκετά νωρίτερα ως ένα διασκεδαστικό Σαββατοκύριακο με φίλους.

«Δεν είχαμε ποτέ σκοπό να είναι το Σαββατοκύριακο του γάμου μας. Όταν ο αρχικός μαςΤα σχέδια του γάμου άλλαξαν, απλώς αποφασίσαμε να παντρευτούμε νωρίτερα και φτάσαμε σε ένα ήδη προγραμματισμένο Σαββατοκύριακο ως νεόνυμφοι.

«Ο αγαπητός μας φίλος Ούμαρ φιλοξένησε πολύ γενναιόδωρα δύο απίστευτες βραδιές εορτασμού για εμάς ΜΕΤΑ τον γάμο μας. Ήταν ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο από έναν φίλο, και κάτι για το οποίο ήμασταν και παραμένουμε απίστευτα ευγνώμονες.»

«Είναι ατυχές το γεγονός ότι κάτι τόσο προσωπικό και χαρούμενο μπορεί να αναδιατυπωθεί ως κάτι πολιτικό ή δυσοίωνο απλώς και μόνο λόγω του ποιος είναι κάποιος ή από πού προέρχεται. Η φιλία δεν απαιτεί πολιτικό κίνητρο. Η γενναιοδωρία δεν συνοδεύεται αυτόματα από μια ατζέντα. Και μερικές φορές ένα γαμήλιο δώρο είναι απλώς ένα γαμήλιο δώρο».

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μέσω μιας οντότητας με έδρα το Ντουμπάι, η οποία συνδέεται με την IBA, τη Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας Η ProPublica σημείωσε, ωστόσο, ότι ο Τραμπ Τζούνιορ θα μπορούσε εύκολα να καλύψει τα έξοδα ο ίδιος, καθώς το Forbes εκτιμά την περιουσία του στα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε ότι «απλώς πολύ στενοί φίλοι» παρευρέθηκαν στον γάμο — περίπου 50 καλεσμένοι συνολικά. Ωστόσο, η λίστα των καλεσμένων περιελάμβανε μια μεγάλη ομάδα ρωσόφωνων παρευρισκομένων, η παρουσία των οποίων εξέπληξε τους άλλους προσκεκλημένους, ανέφερε το ProPublica. Ο Κρεμλέφ, ο οποίος «μιλάει περιορισμένα αγγλικά», ήταν ανάμεσά τους. Μερικοί από τους μακροχρόνιους φίλους του Τραμπ Τζούνιορ, εν τω μεταξύ, δεν έλαβαν προσκλήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ρωσικού ερευνητικού πρακτορείου Proekt, ο Κρεμλέφ χρησιμοποιούσε το επώνυμο Λουτφουλόεφ μέχρι το 2010, όταν το άλλαξε σε μια προφανώς προσπάθεια να καθαρίσει την εικόνα του. Μέχρι τότε, είχε ήδη καταδικαστεί δύο φορές, για εκβίαση και επίθεση.

Ένα κοινό πάθος για την πυγμαχία έφερε τον Κρεμλέφ κοντά στον Αλεξέι Ρουμπεζνόι, επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Προέδρου. Αυτή η φιλία τον βοήθησε να γίνει πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας της Ρωσίας το 2016 και αργότερα να αποκτήσει μια σειρά από επικερδή περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχηματικών εταιρειών Fonbet, Pari και Liga Stavok, καθώς και της εθνικοποιημένης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Rolf. Πηγές που μίλησαν στην Proekt ανέφεραν ότι ο Ρουμπεζνόι αρχικά πίεσε για την εθνικοποίηση της Rolf και στη συνέχεια άσκησε πιέσεις για να μεταφερθεί στην Κρεμλέφ.

Ο Κρεμλέφ ηγείται της IBA από το 2020, μια περίοδο κατά την οποία έλαβε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από την Gazprom. Το 2023, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αφαίρεσε από την IBA το δικαίωμά της να διοργανώνει ολυμπιακά τουρνουά πυγμαχίας, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων λόγων, έλλειψη διαφάνειας στα οικονομικά της.

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