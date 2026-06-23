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23.06.2026 18:56

Ο λιτός αλλά… elegant γάμος του γιου του Ντόναλντ Τραμπ – Οι φωτογραφίες που αποκάλυψε η νύφη

23.06.2026 18:56
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Τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Ντοναλντ Τραμπ τζούνιορ αποκάλυψε η νύφη,  Μπετίνα Άντερσον.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν μια διαφορετική αισθητική, καθώς η περίσταση δεν ήταν η grande φαντασμαγορική εκδήλωση από αυτές που συνηθίζουν οι Τραμπ, αλλά σαφώς μικρότερης κλίμακας και, κυρίως, απλότητας.

Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί σε στενό κύκλο, σε μια τελετή που είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση, σε ένα εκκλησάκι σε ένα κατάφυτο σημείο σε κάποιο μικρό νησί στις Μπαχάμες και έκαναν το πάρτι γάμου στην παραλία, μακριά από πομπώδεις και στημένες τελετές. Στην άμμο, με τους καλεσμένους ξυπόλητους.

Ντυμένοι και οι δύο τους πιο απλά από ό,τι θα περίμενε κανείς, αλλά ιδιαίτερα κομψά και κλασάτα, Ντον Τραμπ και Μπετίνα Άντερσον παντρεύτηκαν έχοντας στον πλευρό τις οικογένειές τους -εκτός του Αμερικανού προέδρου που δεν πήγε τελικά-, σε μια τελετή που το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν το συναίσθημα και σε δεύτερο πλάνο το θέαμα.

Oι φωτογραφίες του γάμου που… ξάφνιασαν

Μακριά από το Μαρ α Λάγκο, τα θορυβώδη και στημένα τραπέζια και δεξιώσεις, τα παπιγιόν και τα νυφικά με ουρές, το ζευγάρι, ο προεδρικός γιος και η κληρονόμος έκαναν μάλλον τον πιο ανατρεπτικό γάμο, όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες, στις οποίες τόσο το ζευγάρι όσο όλα τα μέλη της οικογένειας Τραμπ μοιάζουν πιο φυσικά και αυθόρμητα πάρα ποτέ.

Με πρώτο παράδειγμα την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η διαφορά στο στιλ, στον τόνο και στην έμφαση στον γάμο δινόταν άλλωστε από τα ρούχα του ζευγαριού, που απείχαν κατά πολύ από αυτό που θα φανταζόταν κανείς για έναν γάμο στην οικογένεια Τραμπ.

Το ζευγάρι ντύθηκε… ευρωπαϊκά. Με ένα κομψό κοστούμι Loro Piana ο γαμπρός, στο εσωτερικό του οποίου είχαν ράψει το αρχικό του ονόματος της νύφης, και επίσης παπούτσια Loro Piana, ενώ η νύφη ήταν ο ορισμός της απλότητας και της κομψότητας, με ένα slip dress Safiyaa και παπούτσια Aquazzura.

Η Safiyaa, το brand που δημιούργησε η Αμερικανίδα Daniela Karnuts, έχει έδρα στο Λονδίνο και την εμπιστεύονται για το ντύσιμό τους Ευρωπαίες royals, ήταν το brand που εμπιστεύθηκε η Μπετίνα Άντερσον και για τα τρία νυφικά της λουκ, από το pre-wedding party που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό, όπου φόραγε ένα κομψό λευκό μίντι φόρεμα με κέντημα στο μπούστο, στο slip dress νυφικό ώς το μίνι φόρεμα για το πάρτι του γάμου που ράφτηκε στο χέρι, χάντρα χάντρα, στο Λονδίνο, και το συνδύασε με ένα ζευγάρι Rene Caovilla, τα βενετσιάνικα παπούτσια με Swarovski, που φτιάχνονται στο χέρι.

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