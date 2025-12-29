Μαρ-α-Λάγκο: Το πολυτελές θέρετρο στη Φλόριντα που ο Τραμπ μετέτρεψε σε 2ο «Λευκό Οίκο»

Η υπερπολυτελής έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, το Μαρ-α-Λάγκο βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής με τον Τραμπ να την έχει μετατρέψει σε δεύτερο «Λευκό Οίκο».

Το πολυτελές θέρετρο, του δίνει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί, να απολαύσει καλό φαγητό ή να παίξει το αγαπημένο του γκολφ αλλά είναι κι ένα κέντρο κρίσιμων αποφάσεων για τον αμερικανό πρόεδρο. Άλλωστε την Κυριακή συναντήθηκε εκεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ακολουθεί σήμερα το τετ α τετ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Mar-a-Lago χτίστηκε για την επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Μάρτζορι Μεριγουέδερ Ποστ, την ισχυρότερη Αμερικανίδα της εποχής, τη δεκαετία του 1920, όταν η γη της Φλόριντα αποκτούσε αξία.

Ονομάστηκε έτσι επειδή η ιδιοκτησία εκτείνεται από τη “θάλασσα μέχρι τη λίμνη” (στα ισπανικά «Mar-a-Lago» σημαίνει Sea-to-Lake), καθώς έχει πρόσβαση τόσο στον Ατλαντικό Ωκεανό όσο και στη λιμνοθάλασσα Lake Worth Lagoon.

Το μαγευτικό μέρος κόστισε 7 εκατ. δολ. ΗΠΑ και τότε ήταν η πιο ακριβή μη βασιλική κατοικία που χτίστηκε ποτέ στην ιστορία.

Η κύρια κατοικία των 5.170 τ.μ., με τα 118 δωμάτια, τα 58 υπνοδωμάτια και τα 33 μπάνια ολοκληρώθηκε το 1927. Όλο το απόθεμα των φύλλων χρυσού της χώρας χρησιμοποιήθηκε εκείνη την εποχή για τη διακόσμηση του σαλονιού, που μοιάζει με σπηλιά.

Όταν πέθανε η Ποστ το 1973, το είχε κληροδοτήσει στο αμερικανικό δημόσιο, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί – καθότι διατηρητέο – για κρατικές επισκέψεις ή θερινή προεδρική κατοικία.

Σύντομα όμως η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι ήταν υπέρογκο το ετήσιο κόστος συντήρησης της, καθώς και το γεγονός ότι ήταν πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς.

Έτσι έπεσε στο κενό η επιθυμία της πλούσιας κληρονόμου και η έπαυλη τέθηκε προς πώληση από το ίδρυμα Ποστ, το 1981.

Το 1980 αναγνωρίστηκε ως Εθνικό Ιστορικό Μνημείο των ΗΠΑ λόγω της αρχιτεκτονικής και της ιστορικής αξίας του.

Όλο το ακίνητο περιβάλλεται από γήπεδα τένις, πισίνα πάνω στη θάλασσα, αίθουσα χορού για την οποία επένδυσε επιπλέον 7 εκατ. δολάρια προκειμένου να την ντύσει με χρυσό ενώ φυλάσσεται από πράκτορες.

Η ιδιοκτησία θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς αρχιτεκτονικούς χώρους στη Φλόριντα, με στοιχεία ισπανικού αναγεννησιακού στυλ, εκτεταμένους κήπους, ευρύχωρους χώρους δεξιώσεων και ιδιωτική παραλία.

Από ιδιωτική έπαυλη… σε κλαμπ και πολιτικό χώρο

Το 1985 ο επιχειρηματίας και επενδυτής ακινήτων εκείνη την εποχή, Ντόναλντ Τραμπ εξαγόρασε το Mar-a-Lago για περίπου 10 εκατ. δολάρια και χρησιμοποίησε την έπαυλη ως κατοικία. Έκτοτε η αξία της πολλαπλασιάστηκε καθώς ο μεγιστάνας των ακινήτων ξεκίνησε εργασίες αποκατάστασης και σύντομα τη μετέτρεψε σε μία ιδιωτική λέσχη περίπου 500 ατόμων, όπου για να γινόταν κάποιος μέλος πρέπει να υπογράψει μία επιταγή ύψους 200.000 δολαρίων. Τώρα το ποσό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά.

Η μετατροπή της από ιδιωτική έπαυλη σε κλαμπ «υψηλής κοινωνίας» από τον Τραμπ την έχει κάνει επίσης ένα σύμβολο κοινωνικής και πολιτικής ελίτ, με υψηλά ετήσια τέλη συμμετοχής και περιορισμένη πρόσβαση.

Το Mar-a-Lago έγινε δημοφιλές όχι μόνο ως κοινωνικός χώρος αλλά και ως πολιτικό κέντρο — κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, εκεί πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με ξένους ηγέτες και σημαντικά πολιτικά γεγονότα, γεγονός που οδήγησε πολλούς να το αποκαλούν χιουμοριστικά «Χειμερινό Λευκό Οίκο».

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε το Mar-a-Lago συχνά ως τόπο εργασίας και φιλοξενίας υψηλού επιπέδου: εκεί υπέγραφε νομοθεσία, συναντούσε ξένους αξιωματούχους και διοργάνωνε εκδηλώσεις.

Το ακίνητο συνοδεύτηκε και από αντιπαραθέσεις: το 2022 πραγματοποιήθηκε έρευνα από το FBI στο πλαίσιο διερεύνησης για κατηγορίες σχετικά με τη φύλαξη και διαχείριση κρατικών εγγράφων που βρέθηκαν εκεί.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία (μετά τις εκλογές του 2024), το Mar-a-Lago παραμένει μια από τις κύριες βάσεις του, και συχνά εμφανίζεται ως φόντο για δημόσιες δηλώσεις και συναντήσεις.

Σήμερα, το Mar-a-Lago λειτουργεί ταυτόχρονα ως:

ιδιωτική κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ,

του Ντόναλντ Τραμπ, επίσημο πολιτικό σκηνικό για συναντήσεις και δηλώσεις,

για συναντήσεις και δηλώσεις, exclusive club για μέλη υψηλού εισοδήματος,

για μέλη υψηλού εισοδήματος, ιστορικό και πολιτιστικό σημείο ενδιαφέροντος λόγω της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας του.

Με δεδομένη τη συνεχή πολιτική χρήση και την προβολή του από τα μέσα ενημέρωσης, το Mar-a-Lago δεν είναι απλώς μια «χλιδάτη έπαυλη», αλλά και ένα ζωντανό μέρος της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

Το χρονολόγιο

1924–1927

Η έπαυλη κατασκευάζεται στην Palm Beach της Φλόριντα για τη Marjorie Merriweather Post, μία από τις πλουσιότερες γυναίκες της εποχής. Σχεδιάζεται ως χειμερινή κατοικία υπερπολυτελείας, με αρχιτεκτονική ισπανικής αναγέννησης και πρόσβαση τόσο στον Ατλαντικό όσο και στη λιμνοθάλασσα Lake Worth.

1950–1973

Μετά τον θάνατο της Post, το Mar-a-Lago δωρίζεται στις ΗΠΑ με την πρόθεση να λειτουργήσει ως χειμερινή κατοικία Αμερικανών προέδρων. Το κράτος όμως κρίνει το κόστος συντήρησης δυσβάσταχτο και το ακίνητο επιστρέφει στους κληρονόμους της.

1985

Το Mar-a-Lago αγοράζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η αγορά περνά σχετικά απαρατήρητη τότε, αλλά αποδεικνύεται στρατηγική κίνηση μεγάλης συμβολικής αξίας.

1994–1995

Ο Τραμπ μετατρέπει την έπαυλη σε ιδιωτικό club πολυτελείας (Mar-a-Lago Club), διατηρώντας ταυτόχρονα ιδιωτικούς χώρους κατοικίας. Το κλαμπ απευθύνεται σε οικονομικές και κοινωνικές ελίτ, με υψηλά τέλη εγγραφής και συνδρομής.

2016

Με την εκλογή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, το Mar-a-Lago αποκτά νέο ρόλο. Αρχίζει να χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτικών συναντήσεων, δεξιώσεων και επαφών με ξένους ηγέτες.

2017–2020

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, το Mar-a-Lago χαρακτηρίζεται ανεπίσημα ως «Χειμερινός Λευκός Οίκος». Εκεί φιλοξενούνται διεθνείς ηγέτες, πραγματοποιούνται πολιτικές συσκέψεις και λαμβάνονται αποφάσεις, γεγονός που προκαλεί έντονες συζητήσεις για σύγκρουση δημόσιου και ιδιωτικού χώρου εξουσίας.

2021

Μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εγκαθίσταται μόνιμα στο Mar-a-Lago, το οποίο γίνεται η κύρια βάση της πολιτικής και δημόσιας δραστηριότητάς του.

Αύγουστος 2022

Το Mar-a-Lago βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος μετά από έρευνα του FBI, στο πλαίσιο έρευνας για τη φύλαξη διαβαθμισμένων εγγράφων που βρέθηκαν στο ακίνητο. Το γεγονός μετατρέπει οριστικά την έπαυλη σε σύμβολο πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ.

2023–2024

Το Mar-a-Lago λειτουργεί ως στρατηγικό πολιτικό κέντρο της προεκλογικής εκστρατείας Τραμπ, φιλοξενώντας δηλώσεις, συναντήσεις και συγκεντρώσεις υποστηρικτών.

2025–σήμερα

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στο προεδρικό προσκήνιο, το Mar-a-Lago παραμένει σημείο αναφοράς:

· ιδιωτική κατοικία,

· πολιτικό σκηνικό,

· σύμβολο ισχύος και πόλωσης,

· και ταυτόχρονα χώρος κοινωνικής ελίτ.

