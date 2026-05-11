Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη – Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από τα δύο σκάνδαλα που πιέζουν την κυβέρνηση, ο ανιψιός και πρώην στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης βάζει μπουρλότο στο πολιτικό σκηνικό αναφερόμενος στην θυσία που έκανε στο θέμα των υποκλοπών.

Μιλώντας στην«Real News» ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού με μία διάθεση μάλλον επιστροφής στο πολιτικό σκηνικό εμφανίστηκε να στέλνει πολλαπλά μηνύματα προς το Μέγαρο Μαξίμου και τον ιδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Από το 2022 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσω πρόβλημα. Άλλωστε, δεν είναι στον κώδικά μου να δημιουργώ προβλήματα στην ομάδα, που έχουμε δώσει τόσους κοινούς αγώνες, πολλώ δε μάλλον στην οικογένειά μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ανοίγοντας για τα καλά την συζήτηση για τις υποκλοπές ενώ σε άλλο σημείο επικαλέστηκε και το καλό της πατρίδας: «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω», πρόσθεσε.

Κατ αρχήν να σημειωθεί ότι όλα αυτά που είπε έρχονται σε αντίθεση με την πάγια θέση του ότι «εγώ καμία σχέση δεν έχω με την υπόθεση».

Και μόνο η επανεμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη την συγκεκριμένη στιγμή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης συζητούν το ενδεχόμενο εξεταστικής επιτροπής.

Τα ερωτηματικά που προκύπτουν από την παραδοχή του Γρηγόρη Δημητριάδη ότι αυτός ήταν ο “αποδιοπομπαίος τράγος” προκειμένου τα φώτα του σκανδάλου να φύγουν πάνω από την κυβέρνηση γεννούν πολλά ερωτηματικά . Ακόμα σύμφωνα με την αντιπολίτευση η παραίτηση του δεν ήταν μια πράξη «πολιτικής ευθιξίας», αλλά μια κίνηση αναγκαία για να μείνουν στο σκοτάδι οι μηχανισμοί των παρακολουθήσεων .

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Κυριάκου Μητσοτάκη αφού ξεκαθάρισε ότι δεν θα πολιτευθεί στις επόμενες εκλογές εμφανίστηκε να δηλώνει κομματικά παρών τονίζοντας ότι «υπηρετώ την παράταξη από μικρό παιδί. Η ΝΔ είναι η μεγάλη μου οικογένεια. Πάντοτε επιδιώκω να είμαι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Επειδή όμως κάποιοι καλλιεργούν κακεντρεχείς φήμες ότι επιδιώκω να δημιουργήσω πρόβλημα, πραγματικά αυτό είναι ντροπή».

Ομοβροντία από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα στα όσα είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης με τον Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας ουσιαστικά αναγνωρίζει πολιτική ευθύνη που «αναπόφευκτα οδηγεί στον ίδιο τον πρωθυπουργό», ενώ επαναφέρει ερωτήματα για τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, τις σχέσεις με τον Ταλ Ντίλιαν και τη σύμπτωση στόχων ανάμεσα στην ΕΥΠ και το Predator.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του κάνει λόγο για «πλήρη επιβεβαίωση» όσων υποστήριζε όλο το προηγούμενο διάστημα για την υπόθεση των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Δημητριάδης «φωτογραφίζει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη και παραδέχεται ότι η διαχείριση της υπόθεσης έγινε με γνώμονα την προστασία της κυβέρνησης και της οικογένειας Μητσοτάκη.

Εντύπωση ακόμα έκανε και η αναφορά του στον Αντώνη Σαμαρά: «Θέλω να κάνω μια ειδική μνεία στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί σε προσωπικό επίπεδο με τίμησε με την φιλία του και για μένα οι φιλίες είναι ιερές. Τον τιμώ και τον σέβομαι. Άλλωστε, ήταν ένας εξαιρετικός Πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολα χρόνια».

