Κρήτη: Μαρτυρίες-σοκ από τα παιδιά της 28χρονης μητέρας για τον βαρύ τραυματισμό της – Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον σύζυγό της

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης μετά τον σοβαρό τραυματισμό 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στην περιοχή της Παντάνασας που φέρεται να παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα των Αρχών έχουν οι μαρτυρίες των ανήλικων παιδιών που βρίσκονταν μέσα στο όχημα την ώρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία από τα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 7 ετών, 3,5 ετών και μόλις 2,5 μηνών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου στη μαρτυρία ενός από τα παιδιά, το οποίο φέρεται να περιέγραψε σκηνές «τρόμου και πανικού» μέσα στο όχημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όσα είπε το παιδί αξιολογούνται ως εξαιρετικά σοβαρά από τους ερευνητές της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου από διερχόμενο οδηγό, που ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν μπορεί να δώσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν το Σάββατο.

Σύλληψη του 30χρονου συζύγου της 28χρονης

Την ίδια ώρα, ο 30χρονος σύζυγος της γυναίκας έχει συλληφθεί και θεωρείται ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και το μεσημέρι της Κυριακής, 10/5, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Ηρακλείου, όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Αρχικά, ο 30χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει και έπεσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές και η πορεία της προανάκρισης οδηγούν σε διαφορετική εκτίμηση για την υπόθεση.

Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς τραυματίστηκε η 28χρονη, διερευνώντας αν προηγήθηκε τροχαίο, αν εκτινάχθηκε, ή αν βγήκε βίαια από το όχημα, ακόμη και το ενδεχόμενο να παρασύρθηκε.

Παράλληλα, ο 30χρονος φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ. Το αυτοκίνητο έφερε ίχνη πρόσκρουσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εμπρός προφυλακτήρας είχε αποκολληθεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ήδη ληφθεί δείγματα αίματος και DNA από το όχημα, καθώς βρέθηκαν ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία εξωτερικά. Πραγματογνώμονας αναμένεται να εξετάσει εξονυχιστικά τόσο το αυτοκίνητο, όσο και τους μηχανισμούς των θυρών, ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Κρήτη.

