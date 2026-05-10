ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 21:05
Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίστηκε

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές μετά τον επαναπατρισμό πέντε Γάλλων πολιτών – επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, καθώς ένας από τους επιβάτες παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής.

Η εξέλιξη προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, γνωστοποίησε ότι αμέσως μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων, και οι πέντε επαναπατρισθέντες τέθηκαν σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Όπως διευκρίνισε, οι επαναπατρισμένοι πολίτες παρακολουθούνται ήδη από ιατρικές ομάδες και θα υποβληθούν σε εξειδικευμένο έλεγχο και διαρκή αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποιεί έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, απόψε αναμένεται να εκδοθεί ειδικό διάταγμα με μέτρα απομόνωσης για όσους έχουν χαρακτηριστεί στενές επαφές των πιθανών κρουσμάτων.

Οι γαλλικές Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επιχειρώντας να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο διασποράς στον γενικό πληθυσμό.

Ισπανία: Πάνω από 90 επιβάτες του πλοίου απομακρύνθηκαν

«Περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, θα έχουν απομακρυνθεί» από το Hondius μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε ο ισπανός υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης του κρουαζιεροπλοίου πρόκειται να διακοπούν σήμερα το βράδυ και να επαναληφθούν αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα.

Δεν θα γίνει απομάκρυνση επιβατών αύριο το πρωί λόγω του «ανεφοδιασμού σε καύσιμα» που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για το ταξίδι του προς την Ολλανδία που θα διαρκέσει ημέρες, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ο υπεύθυνος του λιμανιού της Γραναδίγια Πέδρο Σουάρεθ.

Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, προβλέπεται να αναχωρήσει αύριο, Δευτέρα, γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

