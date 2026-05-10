ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 21:06
Ο Νετανιάχου σε άλλη διάσταση: «Ο πόλεμος στο Ιράν δεν τελείωσε» – Θέλει να πάρει το ουράνιο κι ας μην έχει… πλάνο

Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει» διότι χρειάζεται ακόμα «να πάρουμε από το Ιράν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Αυτό δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που μεταδόθηκε σήμερα.

Ο πόλεμος «επέτρεψε να επιτευχθούν πολλά πράγματα, όμως δεν έχει τελειώσει, διότι μένουν ακόμα πυρηνικά υλικά -εμπλουτισμένο ουράνιο- που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου προσθέτοντας ότι μένουν επίσης «εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που πρέπει να καταστραφούν».

Ερωτηθείς πώς υπολογίζει «να βγάλει» το ουράνιο από το Ιράν, δήλωσε: «Θα πάμε και θα το βγάλουμε».

«Αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ μού είπε είναι: ‘θέλω να πάω’. Και πιστεύω ότι είναι πρακτικά δυνατό. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αν έχουμε μια συμφωνία, ας πάμε κι ας το βγάλουμε, γιατί όχι; Αυτή είναι η καλύτερη λύση», πρόσθεσε.

Τραμπ: Θα το πάρουμε και όποιος το πλησιάσει θα τον ανατινάξουμε

«Στο τέλος θα το ανακτήσουμε το παρακολουθούμε από κοντά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε χωριστή συνέντευξή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και είχε μαγνητοσκοπηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Αν πλησιάσει κάποιος στο μέρος, θα το μάθουμε και θα τον ανατινάξουμε», πρόσθεσε μιλώντας στην ανεξάρτητη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον.

«Αν το αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (σ.σ.: να ανακτήσει το ουράνιο), αυτό μας κάνει επίσης», δήλωσε το πρωί σε χωριστή συνέντευξή του στο CBS ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.

