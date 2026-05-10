Άγγιξε τους 30 η θερμοκρασία στη Κρήτη – Συνεχίζεται η επέλαση της αφρικανικής σκόνης, ποιες περιοχές θα επηρεάσει τη Δευτέρα

Κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία σήμερα, Κυριακή 10/05, με τις μέγιστες τιμές της να καταγράφονται στην Κρήτη.

Το θερμόμετρο αναμένεται να σκαρφαλώσει κι άλλο τα επόμενα 24ωρα, σε συνδυασμό ωστόσο με την αφρικανική σκόνη η οποία αναμένεται αύριο να επηρεάσει σημαντικά αρκετές περιοχές.

Το φαινόμενο θα κρατήσει ως και την Τετάρτη, με την θερμή εισβολή να πιάνει…κορύφωση την Τρίτη.

Η αφρικανική σκόνη αναμένεται αύριο να γίνει αισθητή στις εξής περιοχές:

Κρήτη

Πελοπόννησος

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα

Ήπειρος

Θεσσαλία

Την Τρίτη θα επηρεάσει τα νότια και ανατολικά της χώρας πριν υποχωρήσει, μαζί με μία μικρή υποχώρηση του υδράργυρου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Δευτέρα θα έχουμε μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ την Τρίτη το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς στα νότια ηπειρωτικά.

