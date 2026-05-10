Κρήτη: Κρούσμα μηνιγγίτιδας «κλείνει» το ΕΠΑΛ Μοιρών – Αναστολή λειτουργίας για απολύμανση

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 11/5, οι εγκαταστάσεις του Επαγγελματικού Λυκείου Μοιρών στην Κρήτη, έπειτα από εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Την απόφαση έλαβε ο Δήμαρχος Φαιστού, με τον δήμο να προχωρά σε άμεση ενημέρωση των πολιτών.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για λόγους προστασίας της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εκτεταμένη απολύμανση στους χώρους του σχολείου, ενώ θα εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Δήμος Φαιστού βρίσκεται ήδη σε συνεχή συνεννόηση με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, ώστε να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας. Όπως τονίζεται, κάθε νεότερη εξέλιξη θα γνωστοποιείται με επίσημη ανακοίνωση.

