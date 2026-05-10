Συναγερμός στα Αθίκια Κορινθίας για ηλικιωμένο που αγνοείται – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού

Συναγερμός έχει σημάνει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 10/5, στα Αθίκια Κορινθίας, καθώς ηλικιωμένος άνδρας αγνοείται από την οικία του, από περίπου τις 06:00 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας πάσχει από άνοια, γεγονός που έχει προκαλέσει άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών, καθώς εκτιμάται ότι διατρέχει αυξημένο κίνδυνο λόγω της κατάστασής του.

Όπως αναφέρει το korinthos.tv, στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, καθώς και εθελοντικές ομάδες της περιοχής.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε αγροτικούς δρόμους, δύσβατα σημεία και πιθανά περάσματα γύρω από τον οικισμό, με τις δυνάμεις να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή από νωρίς το πρωί, υπό τον φόβο ότι ο ηλικιωμένος μπορεί να έχει αποπροσανατολιστεί.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες με αμείωτη ένταση, ενώ απευθύνουν έκκληση σε όποιον πολίτη διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία.

