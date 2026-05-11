ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 01:52
Ιράν: Η φυλακισμένη νομπελίστρια της ειρήνης Μοχαμαντί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Τεχεράνης

Narges Mohammadi

Η φυλακισμένη Ιρανή νομπελίστρια της ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Τεχεράνης και της χορηγήθηκε αναστολή της ποινής της αφού κατέβαλε μεγάλη εγγύηση, ανακοίνωσε σήμερα το ίδρυμα που διαχειρίζεται η οικογένειά της.

Η 54χρονη Μοχαμαντί κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για μια εκστρατεία της για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής. Πριν από δύο εβδομάδες υπέστη καρδιακή προσβολή.

Η οικογένειά της ζήτησε να μεταφερθεί από την Ζαντζάν, βορειοδυτικά της Τεχεράνης, όπου εξέτιε την ποινή της και όπου είχε αρχικά μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ώστε να μπορέσει να έχει καλύτερη ιατρική περίθαλψη.

Βρίσκεται τώρα στο Νοσοκομείο Παρς της Τεχεράνης όπου την παρακολουθεί η δική της ιατρική ομάδα, αφού μεταφέρθηκε εκεί με ασθενοφόρο, ανέφερε σε δήλωσή του το Ίδρυμα Ναργκίς Μοχαμαντί.

Η Μοχαμαντί καταδικάσθηκε σε νέα ποινή κάθειρξης 7-1/2 ετών, είχε ανακοινώσει το ίδρυμα το Φεβρουάριο, εβδομάδες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν. Η Επιτροπή Νόμπελ είχε καλέσει τότε την Τεχεράνη να την απελευθερώσει αμέσως.

Είχε συλληφθεί το Δεκέμβριο αφού είχε καταγγείλει το θάνατο ενός δικηγόρου, του Χοσρόβ Αλικορντί. Εισαγγελέας είπε σε δημοσιογράφους ότι είχε κάνει προκλητικά σχόλια στην επιμνημόσυνη τελετή για τον Αλικορντί.

Το ίδρυμα δεν γνωστοποίησε λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση που της επιβλήθηκε ή για την αναστολή της ποινής της.

«Εντούτοις μια αναστολή δεν είναι αρκετή», τόνισε. «Η Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται μόνιμη, εξειδικευμένη φροντίδα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ στη φυλακή».

