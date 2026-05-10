Η βαριά εκλογική υποχώρηση των Εργατικών στις κάλπες της 7ης Μαΐου δεν άνοιξε μόνο μια συζήτηση για τη στρατηγική του κόμματος, αλλά φαίνεται πως ενεργοποιεί ήδη και τα πρώτα σενάρια αμφισβήτησης της ηγεσίας του Κιρ Στάρμερ.

Η βουλευτής των Εργατικών Κάθριν Γουέστ αιφνιδίασε το βρετανικό πολιτικό σκηνικό, δηλώνοντας δημόσια ότι είναι διατεθειμένη να κινηθεί εναντίον του Στάρμερ και να προκαλέσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του.

Η ίδια δεν συγκαταλεγόταν μέχρι σήμερα στα προβεβλημένα στελέχη του κόμματος. Ωστόσο, μετά τη νίκη των Εργατικών στις εκλογές του 2024, ο Στάρμερ της είχε δώσει θέση υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών, πριν την απομακρύνει στον περσινό ανασχηματισμό.

Παρότι η Γουέστ δεν θεωρείται πρόσωπο με εμφανείς πρωθυπουργικές φιλοδοξίες, η παρέμβασή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή αντανακλά την αυξανόμενη νευρικότητα στο εσωτερικό των Εργατικών μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Πέμπτης.

Η πρώτη ανοιχτή αμφισβήτηση

Για να κινηθεί επίσημα διαδικασία εσωκομματικής αμφισβήτησης, απαιτείται η στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών, δηλαδή 81 βουλευτών.

Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 30 βουλευτές έχουν ζητήσει ανοιχτά την αποχώρηση του Στάρμερ, χωρίς όμως να είναι σαφές αν όλοι θα στήριζαν την πρωτοβουλία της Γουέστ. Αρκετοί εκτιμούν ότι η χρονική στιγμή δεν ευνοεί ακόμη μια πλήρη εσωκομματική αναμέτρηση, κυρίως επειδή δεν έχει διαμορφωθεί καθαρός διάδοχος.

🔴 Catherine West may not be well known outside Westminster, but her name is causing Sir Keir Starmer a serious headache.



The Labour MP said that she would attempt to trigger a leadership contest to force the Prime Minister to resign if no Cabinet ministers were to put… pic.twitter.com/AGNyji3Q8i — The Telegraph (@Telegraph) May 9, 2026

Ωστόσο, ακόμη και αν η Γουέστ δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές, το πολιτικό μήνυμα μπορεί να αποδειχθεί βαρύ για τον πρωθυπουργό. Αν φτάσει σε επίπεδα στήριξης 60 ή 70 βουλευτών, τότε η πίεση προς κορυφαία στελέχη να κινηθούν ανοιχτά θα αυξηθεί σημαντικά.

Τα βλέμματα σε Στρίτινγκ και Ρέινερ

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα ισχυρά πρόσωπα του κόμματος, όπως ο Γουές Στρίτινγκ και η Άντζελα Ρέινερ, που θεωρούνται οι βασικοί δυνητικοί διεκδικητές της ηγεσίας σε περίπτωση που ανοίξει επισήμως θέμα διαδοχής.

Ο Στρίτινγκ έσπευσε να στηρίξει δημόσια τον Στάρμερ μετά την εκλογική ήττα, απέφυγε όμως να αποκλείσει κατηγορηματικά ένα μελλοντικό ενδεχόμενο συμμετοχής σε εσωκομματική κούρσα.

Από την πλευρά της, η Ρέινερ επέλεξε διαφορετικό τόνο, δημοσιεύοντας μακροσκελή παρέμβαση περίπου 1.000 λέξεων, στην οποία προειδοποίησε ότι οι Εργατικοί ενδέχεται να βρίσκονται μπροστά στην «τελευταία ευκαιρία» τους να πείσουν πως μπορούν να αλλάξουν τη χώρα.

Catherine West, a former minister, has threatened to launch a leadership challenge against Sir Keir Starmer after the prime minister faced down calls to quit in the wake of disastrous local election results.



Read more here: https://t.co/4WXtzbWnPy pic.twitter.com/lsigHEF2tL May 10, 2026

Οι κάλπες που άλλαξαν το κλίμα

Το εσωκομματικό κλίμα επιβαρύνθηκε δραματικά μετά τα αποτελέσματα των τοπικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Μαΐου, τα οποία αποκάλυψαν σημαντική φθορά για την κυβέρνηση Στάρμερ.

Οι Εργατικοί έχασαν σχεδόν 1.500 δημοτικούς συμβούλους, καταγράφοντας απώλειες ακόμη και σε ιστορικά προπύργιά τους στη βόρεια Αγγλία, ενώ το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ σημείωσε θεαματική άνοδο, μετατρέποντας το πολιτικό τοπίο σε πολύ πιο ασταθές και κατακερματισμένο.

Το αποτέλεσμα αυτό έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στο εσωτερικό των Εργατικών, καθώς όλο και περισσότερα στελέχη θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα σαφές πολιτικό αφήγημα αλλαγής, παρά την εκλογική νίκη του 2024.

Ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης

Στο παρασκήνιο, αρκετοί βουλευτές εκτιμούν ότι η αμφισβήτηση του Στάρμερ δεν θα εκδηλωθεί απαραίτητα άμεσα ή θεαματικά, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σταδιακά, μέσα από μια διαρκή αποδυνάμωση της ηγεσίας του.

Ένας ακόμη παράγοντας που προκαλεί ανησυχία στη Ντάουνινγκ Στριτ είναι το ενδεχόμενο παραιτήσεων υπουργών, καθώς στη βρετανική πολιτική παράδοση τέτοιες κινήσεις συχνά λειτουργούν ως προάγγελος ανατροπής πρωθυπουργών — κάτι που φάνηκε καθαρά και στα τελευταία χρόνια των κυβερνήσεων των Συντηρητικών.

Για την ώρα, ο Στάρμερ παραμένει στην ηγεσία. Όμως για πρώτη φορά μετά την εκλογική νίκη των Εργατικών, η εικόνα πολιτικής σταθερότητας που επιχείρησε να χτίσει εμφανίζει σοβαρές ρωγμές.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίστηκε

Ο Νετανιάχου σε άλλη διάσταση: «Ο πόλεμος στο Ιράν δεν τελείωσε» – Θέλει να πάρει το ουράνιο κι ας μην έχει… πλάνο

Ιράν: Τα τρία σημεία-κλειδιά στην απάντηση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ



