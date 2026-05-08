Ο ΣΚΑΪ γυρίζει «σελίδα» στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης και από ό,τι γίνεται γνωστό, από «δορυφόρους» του που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις εξελίξεις στα ενδότερα του, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον δημοσιογράφο Άγγελο Πετρόπουλο.

«Χθεσινός» στην πιάτσα δεν είναι. Μετράει περίπου δύο δεκαετίες στο χώρο, και λέγεται πως την εισήγηση για εκείνον στην νευραλγική θέση έκανε ο διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχελάς.

Οι δύο τους γνωρίζονται πολλά χρόνια, καθώς ο Πετρόπουλος ήταν στην δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ερευνών «Φάκελοι» που παρουσίαζαν, αρχικά (2000) στο (παλιό) Mega οι Αλέξης Παπαχελάς, Σοφία Παπαϊωάννου, Τάσος Τέλλογλου (από το 2004) και στη συνέχεια στον ΣΚΑΪ (2007) με τίτλο «Οι νέοι φάκελοι».

Ο Πετρόπουλος – εκ των πρώτων υποτρόφων του Κέντρου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας του πανεπιστημίου Κολούμπια– είναι διακεκριμένος παραγωγός και διευθυντής ειδησεογραφικού γραφείου.

Στον ΑΝΤ1 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Προγραμμάτων Επικαιρότητας και Διευθυντής Ειδήσεων.

Προηγουμένως, εργαζόταν στο Λονδίνο και την Κωνσταντινούπολη για το NBC News, καλύπτοντας σημαντικές διεθνείς εξελίξεις όπως ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, η επίθεση του ISIS στο Ιράκ και οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας από τη Μόσχα.

Εχει συνεισφέρει και κάνει παραγωγές – μεταξύ άλλων – για την εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, τους New York Times και στην Ελλάδα για το VICE, την εφημερίδα Καθημερινή όπου και αρθρογραφεί.

