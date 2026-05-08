search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:24
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.05.2026 09:28

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης – Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

08.05.2026 09:28
SKAI_LOGO_NEW

Ο ΣΚΑΪ γυρίζει «σελίδα» στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης και από ό,τι γίνεται γνωστό, από «δορυφόρους» του που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις εξελίξεις στα ενδότερα του, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον δημοσιογράφο Άγγελο Πετρόπουλο.

«Χθεσινός» στην πιάτσα δεν είναι. Μετράει περίπου δύο δεκαετίες στο χώρο, και λέγεται πως την εισήγηση για εκείνον στην νευραλγική θέση έκανε ο διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχελάς.

Οι δύο τους γνωρίζονται πολλά χρόνια, καθώς ο Πετρόπουλος ήταν στην δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ερευνών «Φάκελοι» που παρουσίαζαν, αρχικά (2000) στο (παλιό) Mega οι Αλέξης Παπαχελάς, Σοφία Παπαϊωάννου, Τάσος Τέλλογλου (από το 2004) και στη συνέχεια στον ΣΚΑΪ (2007) με τίτλο «Οι νέοι φάκελοι».

Ο Πετρόπουλος – εκ των πρώτων υποτρόφων του Κέντρου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας του πανεπιστημίου Κολούμπια– είναι διακεκριμένος παραγωγός και διευθυντής ειδησεογραφικού γραφείου.

Στον ΑΝΤ1 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Προγραμμάτων Επικαιρότητας και Διευθυντής Ειδήσεων.

Προηγουμένως, εργαζόταν στο Λονδίνο και την Κωνσταντινούπολη για το NBC News, καλύπτοντας σημαντικές διεθνείς εξελίξεις όπως ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, η επίθεση του ISIS στο Ιράκ και οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας από τη Μόσχα.

Εχει συνεισφέρει και κάνει παραγωγές – μεταξύ άλλων – για την εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, τους New York Times και στην Ελλάδα για το VICE, την εφημερίδα Καθημερινή όπου και αρθρογραφεί.

Διαβάστε επίσης

Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο σήμερα ο Δημήτρης Οικονόμου – «Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας» (Video)

ΕΡΤ: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το Ραδιομέγαρο και εγκαινίασε το κανάλι ERT COSMOS

Προς το τέλος του 2026 οι ραδιοφωνικές άδειες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Έπος: Πιο κάτω από την Κίνα και από τη Ρωσία έπεσε η παγκόσμια εικόνα για τις ΗΠΑ του Τραμπ

otegroup_
ADVERTORIAL

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026

samos_island_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο – Επτά συλλήψεις στο Καρλόβασι

chernobyol new
ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone

metallica_0805_1920-1080_new2
ΜΟΥΣΙΚΗ

Metallica: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα για τους θρύλους της metal – Φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

TZAKRI-123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:24
donald_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Έπος: Πιο κάτω από την Κίνα και από τη Ρωσία έπεσε η παγκόσμια εικόνα για τις ΗΠΑ του Τραμπ

otegroup_
ADVERTORIAL

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026

samos_island_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο – Επτά συλλήψεις στο Καρλόβασι

1 / 3