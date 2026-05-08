Δομοκός: Αυτοκτονία «δείχνουν» τα στοιχεία για το πτώμα σε φλεγόμενο ΙΧ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το πτώμα που εντόπισαν τα ξημερώματα πυροσβέστες που έσπευσαν να σβήσουν φωτιά σε όχημα στον Δόμοκο και εντόπισαν μέσα στο αυτοκίνητο το πτώμα ενός άνδρα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το πτώμα που ανήκει σε Έλληνα κάτοικο της ευρύτερης περιοχής, ηλικίας 70 περίπου ετών βρέθηκε στο πίσω κάθισμα ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το φλεγόμενο αυτοκίνητο είδε από απόσταση ο φύλακας του Σταθμού ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.

Το αυτοκίνητο βρισκόταν σε παλιό νταμάρι για ώρες ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί ο άνδρας να κάνει κύκλους γύρω από το αυτοκίνητο, να το περιλούζει με υγρό και στη συνέχεια να μπαίνει μέσα, να κάθεται στο πίσω κάθισμα και να βάζει φωτιά…

Το ΑΤ Δομοκού, έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

