Δομοκός: Πυροσβέστες βρήκαν πτώμα σε φλεγόμενο όχημα

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Φθιώτιδα, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Δομοκού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με 7 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν πτώμα αγνώστων στοιχείων μέσα στο όχημα.

Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

