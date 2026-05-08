Συνταγματική αναθεώρηση: Προσπάθεια για «άλμα προς τα μπρος» με επιφυλάξεις και διαφωνίες

Μπορεί η συζήτηση με τους βουλευτές, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Κ.Ο. της ΝΔ, να τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, η παρουσίαση από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον εισηγητή του κόμματος, Ευριπίδη Στυλιανίδη, της πρότασης για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποτέλεσε το πολιτικό γεγονός της χθεσινής ημέρας.

Κι αυτό, διότι η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος αποτελεί μια ακόμα ψηφίδα στην προσπάθειά της

· Πρώτον, να ανακτήσει την πρωτοβουλία στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας,

· Δεύτερον, να στείλει μήνυμα θεσμικής σοβαρότητας και εκσυγχρονιστικής διάθεση, και

· Τρίτον, να φέρει την αντιπολίτευση προ των ευθυνών της – ή και σε δύσκολη θέση.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κ. Μητσοτάκης, στη διάρκεια της ομιλίας του υπογράμμισε ότι «τοποθετήσεις οι οποίες εξαρχής απορρίπτουν τη συναίνεση στην προτείνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια».

Κατ’ αρχάς, ένα caveat: από την ώρα που η κυβέρνηση άνοιξε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η αντιπολίτευση κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν προτίθεται να υπερψηφίσει καμία από τις προτάσεις της, έτσι ώστε στην επόμενη Βουλή – την αναθεωρητική – κάθε άρθρο να χρειάζεται 180 ψήφους για να αναθεωρηθεί. Μένει, βέβαια, να φανεί αν στο πλαίσιο της προτείνουσας Βουλής, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συναινέσουν σε κάποιες από τις προτεινόμενες αλλαγές. Ωστόσο, σε Μαξίμου και Πειραιώς θεωρούν ότι δύσκολα θα υπάρξει κάποια συμφωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα φάση η βασική επιδίωξη της ΝΔ είναι να εμφανιστεί ότι – σε αντίθεση, ας πούμε, με το ΠΑΣΟΚ – έχει μια σαφή και ξεκάθαρη άποψη για τις θεσμικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα για να προχωρήσει μπροστά, αλλά και να υποχρεώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν επί… δύσκολων θεμάτων (άρθρο 16 και ιδιωτικά ΑΕΙ, μονιμότητα στο Δημόσιο, ορισμός της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, κ.λπ.) έχοντας θέσει η ίδια πρώτη τις παραμέτρους της συζήτησης και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός δεν δίστασε να «πετάξει το γάντι» στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η πλήρης αμηχανία, αφωνία θα έλεγα, της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όχι μόνο γιατί και στον τομέα αυτόν αδυνατεί να συνεισφέρει οτιδήποτε θετικό, όσο γιατί επί της ουσίας δείχνει με κάθε τρόπο ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης, αλλά και το ήθος της παράταξής μας».

Πάντως, μπορεί ο πρωθυπουργός να έστρεψε τα πυρά του κατά της αντιπολίτευσης, ωστόσο, ήδη έχουν καταγραφεί αντιδράσεις και εντός της «γαλάζιας» παράταξης για ορισμένες από τις προτεινόμενες αλλαγές. Για παράδειγμα, στη διάρκεια της συνεδρίασης της Κ.Ο. της ΝΔ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Θανάσης Ζεμπίλης, αναφέρθηκε στα αρθρα 29, 60 και 81, ζητώντας «να απαντήσουμε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή», ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος διαφώνησε με τη μείωση του ορίου ηλικίας για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για βουλευτής στα 21 έτη.

Επίσης, πολλά μέλη της Κ.Ο. είχαν αντιδράσει αρνητικά στην πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή (η οποία συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση της ΝΔ), ενώ προβληματισμό προκαλεί και η πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 79 και η συνταγματική θεσμοθέτηση δημοσιονομικού «κόφτη», με έμπειρο «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό να σημειώνει στο topontiki.gr ότι «εμείς φέρνουμε “χρεόφρενο” την ώρα που το καταργεί η Γερμανία…». Οι πληροφορίες, δε, αναφέρουν ότι επιφυλάξεις εκφράζονται και για την πρόταση περί άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο.

Πάντως, αυτό που επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές είναι ότι στην παρούσα συγκυρία, μόνο η ΝΔ εμφανίζεται να έχει μια συγκροτημένη θέση και άποψη για τις θεσμικές παρεμβάσεις που θα εκσυγχρονίσουν τον συνταγματικό χάρτη της χώρας και ότι η αντιπολίτευση στην ουσία δίνει «μάχες οπισθοφυλακής» και ότι θα κληθεί πλέον να απαντήσει πώς φαντάζεται την Ελλάδα του μέλλοντος.

