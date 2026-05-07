MRB: Απώλειες 2,3% για ΝΔ, ψήφος εμπιστοσύνης σε Κοβέσι – Προανακριτική για Λιβανό-Αραμπατζή και εξεταστική για υποκλοπές θέλουν και οι ψηφοφόροι ΝΔ

Την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών απολαμβάνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, με πάνω από 70% των πολιτών να θεωρεί αμερόληπτη τη δουλειά της. Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητούν προανακριτική για Λιβανό και Αρμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και Εξεταστική για τις υποκλοπές. Οι πολίτες απαντούν και για την πρόθεσή τους όσον αφορά στην ψήφο τους στα υπό δημιουργία κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εάν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της:

το 48% λέει πως «σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της»

το 23,3% λέει πως «μάλλον» την κάνει

το 15,5% λέει πως «μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες»

το 6,8% λέει πως «σίγουρα έχει πολιτικές σκοπιμότητες»

το 6,3% «δεν ξέρει/δεν απαντά»

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως οι ψηφοφόροι της ΝΔ. Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, το 54,1% λέει πως «σίγουρα» ή «μάλλον» κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της», ενώ το 40,7% λέει πως «μάλλον» ή «σίγουρα» υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες

Στην ερώτηση εάν είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

το 7,3% λέει «σίγουρα σωστή»

το 15,6% λέει «μάλλον σωστή»

το 13,7% λέει «μάλλον λάθος»

το 58% «σίγουρα λάθος»

το 5,4% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Στην ερώτηση για το εάν το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή να αρθεί η ασυλία των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσει την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες απάντησαν:

36% «πολύ καθοριστικό»

24,7% «αρκετά καθοριστικό»

19,2% «όχι και τόσο»

16,5% «καθόλου»

3,5% «δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Το 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό.

Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή:

το 63,1% λέει «σίγουρα»

το 16,7% λέει «μάλλον»

το 9,4% λέει «μάλλον δεν πρέπει να συσταθεί»

το 5,5% λέει «σίγουρα δεν πρέπει»

Οι 7 στους 10 από τη ΝΔ λένε πως «πρέπει να γίνει αυτό», στοιχείο που είναι εντυπωσιακό.

Για το θέμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές και το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, οι πολίτες λένε:

το 39,5% λέει «σίγουρα συμφωνώ»

το 28,2% «μάλλον συμφωνώ»

το 10,3% «μάλλον διαφωνώ»

το 13% «σίγουρα διαφωνώ»

Μάλιστα το 76,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνεί να γίνει Εξεταστική για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Την ίδια ώρα, καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.

Το 15,6%, ωστόσο, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο» ενώ το 20,2% λέει «κανένας».

Η τρίτη θητεία

Σε ερώτηση εάν ο Κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη θητεία ή πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή:

το 11,6% λέει «σίγουρα αξίζουν»

το 13,5% λέει «μάλλον»

το 13,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή»

το 57,8% λέει «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή»

H πρόθεση ψήφου

22,5% η Νέα Δημοκρατία

3,9% ΣΥΡΙΖΑ

11,3% ΠΑΣΟΚ

6% ΚΚΕ

8,5% Ελληνική Λύση

1,8% Νίκη

7,9% Πλεύση Ελευθερίας

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

Tα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο

28,8% Νέα Δημοκρατία (πτώση 3,3%)

5% ΣΥΡΙΖΑ (άνοδος 0,4%)

14,5% ΠΑΣΟΚ (άνοδος 0,5%)

7,7% ΚΚΕ (πτώση 0,4%)

10,9% Ελληνική Λύση (πτώση 0,6%)

2,3% Νίκη (πτώση 0,8%)

10,1% Πλεύση Ελευθερίας (πτώση 0,5%)

4% Φωνή Λογικής (άνοδος 5%)

2,8% ΜέΡΑ25 (άνοδος 0,2 )

1,2% Νεα Αριστερά (πτώση 0,2%)

3,2 % Δημοκράτες (άνοδος 0,4%)

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»

12,1% «μάλλον»

15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»

18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»

18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά:

3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα»

9,8% «μάλλον»

15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα»

67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα»

Τροπολογία Φλωρίδη: Δίκη εντός 3 μηνών για βουλευτές που εμπλέκονται σε ποινικές υποθέσεις












