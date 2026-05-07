MRB: Απώλειες 2,3% για ΝΔ, ψήφος εμπιστοσύνης σε Κοβέσι – Προανακριτική για Λιβανό-Αραμπατζή και εξεταστική για υποκλοπές θέλουν και οι ψηφοφόροι ΝΔ

Την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών απολαμβάνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, με πάνω από 70% των πολιτών να θεωρεί αμερόληπτη τη δουλειά της. Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητούν προανακριτική για Λιβανό και Αρμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και Εξεταστική για τις υποκλοπές. Οι πολίτες απαντούν και για την πρόθεσή τους όσον αφορά στην ψήφο τους στα υπό δημιουργία κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά.
Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εάν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της:
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως οι ψηφοφόροι της ΝΔ. Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, το 54,1% λέει πως «σίγουρα» ή «μάλλον» κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της», ενώ το 40,7% λέει πως «μάλλον» ή «σίγουρα» υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες
Στην ερώτηση εάν είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:
Στην ερώτηση για το εάν το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή να αρθεί η ασυλία των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσει την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες απάντησαν:
Το 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό.
Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή:
Για το θέμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές και το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, οι πολίτες λένε:
Μάλιστα το 76,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνεί να γίνει Εξεταστική για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.
Την ίδια ώρα, καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.
Το 15,6%, ωστόσο, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο» ενώ το 20,2% λέει «κανένας».
Σε ερώτηση εάν ο Κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη θητεία ή πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή:
Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
