ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

Εξελίξεις με ταχύτητα καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στο ενημερωτικό σκέλος του ΣΚΑΪ. Ο κύκλος παρουσιάσεων του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από τη Σία Κοσιώνη, με τα νεώτερα δεδομένα αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή (8/5).
Από Δευτέρα και σε μεταβατικό στάδιο- πιθανόν έως το τέλος του καλοκαιριού– στο καθημερινό κεντρικό δελτίο του σταθμού θα μετακινηθεί λόγω της ασφυκτικής πίεσης χρόνου από τις εξελίξεις, η Χριστίνα Βίδου. Η κεντρική εκδοχή διάδοχης κατάστασης από τη Λένα Φλυτζάνη δεν εγκαταλείπεται, απλώς μετατοπίζεται χρονικά.
Το κεντρικό δελτίο τα Σαββατοκύριακα αναμένεται να αναλάβει ο Μάρκος Δεϊμέζης, εκτιμούν παρατηρητές με γνώση στα ενδότερα των Ειδήσεων του ΣΚΑΪ και του Ομίλου γενικότερα.
