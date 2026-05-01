Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

Το χρονικό μιας αναμενόμενης αποχώρησης…

Ούτε βόμβα, ούτε σοκ, ούτε κεραυνός εν αιθρία, ούτε τίποτα. Έτσι όπως εξελίσσονταν το τελευταίο-αρκετό- διάστημα τα πράγματα στο οικοσύστημα του ομίλου ΣΚΑΪ ήταν θέμα ωρίμανσης συνθηκών και timing η διακλάδωση στην, μέχρι τη νύχτα της Τρίτης, κοινή πορεία με τον Βασίλη Παπαδρόσο, η παραίτηση του οποίου από την γενική διεύθυνση Ειδήσεων- Ενημέρωσης έγινε αποδεκτή από την διοίκηση του ΣΚΑΪ.

Επτάμιση χρόνια νωρίτερα και έπειτα από επιτυχημένη πορεία στον Alpha, o Παπαδρόσος άφησε- τότε- τα Μεσόγεια- με πρωτιές τηλεθέασης στο κεντρικό δελτίο του Alpha με επίμονη προσπάθεια πενταετούς διάρκειας- και κατευθύνθηκε νοτιοδυτικά, περνώντας την είσοδο του κτιρίου στη συμβολή των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως στο Φάληρο.

Άνθρωποι εκ των έσω που γνωρίζουν, περιγράφουν έναν επαγγελματία που «ζούσε και ανέπνεε» για την δουλειά του με υπευθυνότητα, πείσμα και αποφασιστικότητα.

Στην πορεία, ιδίως από το 2025 κι έπειτα, σχηματίστηκαν κέντρα με διαφορετικές φιλοσοφίες , εν τέλει με διαφορετικούς βηματισμούς, παρότι μέχρι και προσφάτως καταβλήθηκαν προσπάθειες για συγχρονισμό, σύμπνοια και συμπόρευση. Ορισμένοι μιλούν για ηλεκτρισμένο κλίμα.

Η λύση της σχέσης έγινε σε βάση κοινής αποδοχής και καθώς ο Παπαδρόσος είχε διετές συμβόλαιο- έως το καλοκαίρι του 2027- θα έχει- λέγεται- να λαμβάνει. Εικάζεται ότι το επόμενο «βήμα» του Παπαδρόσου μπορεί να έχει προσανατολισμό… προς βόρεια του κέντρου της πόλης.

… και μια εκκρεμότητα προς διευθέτηση

Τους τελευταίους μήνες ακούγονται, λέγονται, γράφονται πολλά για την Σία Κοσιώνη– σημαία του ΣΚΑΪ- άνθρωπος από τα σπάργανα του Ομίλου. Κάποια έχουν ρεαλιστική υπόσταση άλλα έχουν βάση στη σφαίρα της εικασίας αν όχι της φαντασίας.

Η Κοσιώνη είναι από τον Μάρτιο του 2006 στον ΣΚΑΪ και παρουσιάζει το δελτίο από τότε. Οι σχέσεις των ανθρώπων ακόμα και οι επαγγελματικές, πλάθονται, δοκιμάζονται, επανεπιβεβαιώνονται, επαναπροσδιορίζονται, εξελίσσονται.

Η πορεία σταθμού και δημοσιογράφου, με «λιακάδες» και «συννεφιές», συνεχίζεται κοινή. Ο πρώτος χρόνος του συμβολαίου, με προοπτική ανανέωσης για έναν ακόμα, ολοκληρώνεται σε δύο μήνες. Στο χρόνο αυτό οι δύο πλευρές θα καθίσουν να συζητήσουν και να ορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν τον «βηματισμό» τους. Η συνάντηση-ποιος ξέρει αν θα είναι μόνον μία ή χρειαστεί και δεύτερη- αναμένεται οσονούπω και θα δείξει αν η πορεία εξακολουθήσει να είναι ταυτόσημη.

Το Open τιμά τη μνήμη των εκτελεσθέντων της Καισιαριανής με ντοκιμαντέρ

«200 λεβέντες ως το θάνατο» τιτλοφορείται το ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε η Νάνσυ Νάσκου, για την εκτέλεση των 200 πατριωτών κομμουνιστών οι οποίοι εκτελέστηκαν από τους Ναζί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944 και θα μεταδώσει ανήμερα την Πρωτομαγιά στις 21.00 το Open τιμώντας τη μνήμη τους.

Στη διάρκεια του ντοκιμαντέρ ανασυντίθεται και παρουσιάζεται η τραγική πορεία έως την στιγμή που στάθηκαν απέναντι στο ναζιστικό εκτελεστικό απόσπασμα κοιτώντας τις κάννες των όπλων, περιφρονώντας τον θάνατο. Η κράτησή τους στα μπουντρούμια του δικτάτορα Μεταξά, οι εξορίες στα ξερονήσια, τα βασανιστήρια στο κολαστήριο της Γκεστάπο στο Χαϊδάρι και η πορεία τους μέχρι τον τοίχο του εκτελεστικού αποσπάσματος στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και συγγενών, περνούν μέσα από τον φακό του ΟΡΕΝ, ως φόρος τιμής σε αυτούς που θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της ελευθερίας.

«Εντός κάδρου» οι στρατηγικές αγωγές μέσα από ενδιαφέρουσα έρευνα

Οι στρατηγικές-εκδικητικές αγωγές εναντίον δημοσιογράφων, ή SLAPP όπως είναι ευρύτερα γνωστές, είναι το αντικείμενο της νέας έρευνας της εκπομπής «Εντός Κάδρου» της ΕΡΤ3, με το πρώτο της μέρος να μεταδίδεται την Κυριακή 3 Μαΐου στις 22.00.

Η Χριστίνα Καλημέρη και ο Βασίλης Κατσάρας εξετάζουν τον ορισμό των αγωγών SLAPP και το πως αυτές λειτουργούν στην πράξη εις βάρος των δημοσιογράφων, τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά, μέσα από μαρτυρίες και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Όπως και τις θεσμικές και κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου «σε μια περίοδο όπου η ελευθερία του λόγου δοκιμάζεται από πολλαπλές πιέσεις», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΕΡΤ3.

Η εκπομπή έρχεται να «κουμπώσει» συγκυριακά με την 5η ετήσια έκθεση για την ελευθερία του Τύπου της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη (Liberties) με τα ανησυχητικά ευρήματα

Αγία Παρασκευή Ουάσινγκτον μια ζωντανή σύνδεση δρόμος

Οι «καρποί» των διεθνών επαφών του προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου το κοντινό προηγούμενο διάστημα- είχε ταξιδέψει έως τις την Ουάσινγκτον και είχε επαφές με και ιθύνοντες μεγάλων δικτύων- άρχισαν να φαίνονται καθιστώντας πιο έντονο το αποτύπωμα εξωστρέφειας του κρατικού πολυμεσικού οργανισμού.

Με αφορμή την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το ΕΡΤNews , πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό και τους ανταποκριτές που διαθέτει στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αξιοποίησε δημοσιογράφους διεθνών ειδησεογραφικών δικτύων, με στόχο την έγκυρη και πλήρη ενημέρωση των τηλεθεατών.

Η παρουσία της ανταποκρίτριας του CNN στην Ουάσινγκτον, Κάριν Κάιφα, στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤNews με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, καθώς και της δημοσιογράφου του National Public Radio (NPR) , Deepa Shivaram , στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της περασμένης Κυριακής, επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία φέρει την προσωπική σφραγίδα του προέδρου της ΕΡΤ.

Την προηγούμενη εβδομάδα εξάλλου η ΕΡΤ υποδέχθηκε και συνδιοργάνωσε με την EBU, το 38ο Sports Assembly της Ένωσης των Δημόσιων Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοράσεων, το πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Αθήνα σε ένα χώρο συμβολικής σημασίας, στην εδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με τη συμμετοχή τουλάχιστον 140 συνέδρων.

Στο «τραπέζι» οι παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα των αθλητικών δικαιωμάτων, ο τρόπος κάλυψης των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης που μετασχηματίζει το τηλεοπτικό περιβάλλον.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΡΤ μεταξύ άλλων ανέφερε πως η παγκόσμια αγορά αθλητικών δικαιωμάτων ξεπερνά σήμερα τα 60 δισ. δολάρια και εκτιμάται ότι έως το 2030 θα υπερβεί τα 70 δισ., με ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο να μετατοπίζεται προς τις ψηφιακές πλατφόρμες και καθώς οι κάτοχοι των δικαιωμάτων επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο και τη στρατηγική τους, εξέφρασε τη θέση ότι «σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος αθλητικών δικαιωμάτων ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, κανένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας –ιδιαίτερα σε μικρότερες αγορές– δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μόνος του. Και εδώ, η συλλογική δύναμη της EBU είναι καθοριστική. Η δυνατότητα κεντρικής διαπραγμάτευσης με διεθνείς ομοσπονδίες είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της πρόσβασης. Για τις μικρότερες χώρες και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, αυτή η συνεργασία δεν είναι προαιρετική, είναι ζωτικής σημασίας. Διότι τελικά, το πραγματικό ερώτημα είναι το εξής: Θα παραμείνει ο αθλητισμός ένα κοινό δημόσιο αγαθό; Ή θα μετατραπεί σε προϊόν περιορισμένης πρόσβασης; Αυτή είναι μια πρόκληση που μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε».

Πρεμιέρα για το πολιτικό ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα

Το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» των Έλενας Βαρβιτισιώτη- Βικτώριας Δενδρινού αποτελεί αναβαθμισμένη οπτικοποίηση του βιβλίου τους «Η τελευταία μπλόφα- Το παρασκήνιο του 2015. Οι συγκρούσεις. Το Plan B».

Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων εκείνης της περιόδους σε πρώτο πλάνο. Χωρίς διαμεσολάβηση. Οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίζονται μόνον όταν απαιτείται, μόνον για μια, άντε δύο, ερωτήσεις.

Ο σταθμός, σε εκδήλωση που οργάνωσε για τη νέα παραγωγή του, πρόβαλε σε avant premiere το πρώτο επεισόδιο. Μιλούν πολλοί εκ των «πρωταγωνιστών», ενθεν κακείθεν.

Κάθε ένα από τα έξι επεισόδια επικεντρώνεται σε ένα πρόσωπο. Το πρώτο ήταν επικεντρωμένο στον Γιάνη Βαρουφάκη. Ο ίδιος δεν δέχθηκε να μιλήσει στις δύο δημοσιογράφους. Δίδεται η αίσθηση μιας προσπάθειας αποδόμησης του τότε υπουργού Οικονομικών που χειρίστηκε την υπόθεση του ελληνικού χρέους με τους δανειστές.

Από το πρώτο επεισόδιο, στους τόσους που απευθύνθηκαν οι Βαρβιτσιώτη- Δενδρινού και μίλησαν, δεν υπήρχε έστω μια ατάκα του Αλέξη Τσίπρα on camera. Παράξενο.

Το «Στο χιλιοστό», έχει ενδιαφέρον, αν και μοιάζει ετεροβαρές, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση δίδει το πρώτο επεισόδιο. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πολιτικού θρίλερ, με σφιχτό μοντάζ, χωρίς φιοριτούρες, με ρυθμό, ένταση και κινηματογραφικότητα. Χρονικά η μετάδοση του «κουμπώνει» με τις προσεχείς πολιτικές εξελίξεις και ας υποστηρίζεται από τον σταθμό, δια του προέδρου του Κωνσταντίνου Ζούλα, ότι πρόκειται περι απλής σύμπτωσης. Τα σχεδόν 11 χρόνια από τότε που η χώρα έφθασε στο χείλος του γκρεμού, εκτιμάται ότι είναι, ως «απόσταση», λίγα, δεδομένου ότι στην Ιστορία ο χρόνος «μετρά» αλλιώς.

ΕΡΤ: Παραίτηση υπέβαλε από την διεύθυνση αθλητικών ο Γιάννης Δάρας












