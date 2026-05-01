Καρέ καρέ το επεισόδιο με τα όπλα σε μπαρ του Ηρακλείου – «Έφαγε» …πόρτα και το πήρε βαριά (Video)

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου που επεκτάθηκε και στο δρόμο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο του cretalive, φαίνονται οι τρεις νεαροί να κρατούν όπλα και μαχαίρια. Απομακρύνονται από το σημείο και στη συνέχεια επιστρέφουν, χωρίς να δείχνουν διάθεση να υποχωρήσουν. Όπως φαίνεται, όχι μόνο δεν αποφεύγουν τη σύγκρουση, αλλά επανέρχονται με επιθετική διάθεση.

Παράλληλα, καταγράφεται και η στιγμή που οι νεαροί έρχονται σε αντιπαράθεση με άτομο του καταστήματος, το οποίο βγαίνει έξω κρατώντας μια μαγκούρα και υψώνει το χέρι του εμφανώς εκνευρισμένο, σε μια σκηνή που αποτυπώνει το κλίμα έντασης που επικρατούσε.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα

Δύο αδέρφια, 23 και 18 ετών, από χωριό της Μεσσαράς, και ένας ακόμα νεαρός, ο οποίος δεν κατονομάζεται, όμως οι Αρχές φέρονται να έχουν καταλήξει στην ταυτότητα του, εμπλέκονται στο ασύλληπτο σκηνικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, στο Ηράκλειο, με επίκεντρο το επεισόδιο που έγινε σε γνωστό μπαρ της πόλης.

Όπως είναι ήδη γνωστό, στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο 23χρονος από τα αδέρφια, ο οποίος φέρεται να ακινητοποιήθηκε με επεισοδιακό τρόπο όταν εγκατέλειψαν κακήν-κακώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μετά από καταδίωξη και ενώ κινούνταν ανάποδα στην λεωφόρο Ιωνίας. Είναι, πραγματικά, ενδιαφέρον, ότι οι συγκυρίες τα έφεραν έτσι ώστε να υπάρξει «συνέργεια» αστυνομικών δυνάμεων που ήταν έξω εκείνη την ώρα για διαφορετικούς λόγους.

«Έφαγε»… πόρτα και το πήρε βαριά

Ο 23χρονος είναι εκείνος από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε το όλο επεισόδιο καθώς αυτός επιχείρησε πρώτος να μπει στο μπαρ και δεν του επιτράπηκε η είσοδος στο μαγαζί από τον Αλβανό πορτιέρη. Ο 23χρονος αποχώρησε εκνευρισμένος, όπως περιγράφεται, και επέστρεψε με τους άλλους δύο. «Θα δεις»… φέρεται να είπε, κατά κάποιες μαρτυρίες.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ οι τρεις νεαροί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και γύρισαν στο χωριό τους, σε περιοχή της Μεσσαράς. Τους αποδίδεται ότι πήραν μαζί τους κουκούλες, μαχαίρια και δύο πιστόλια κρότου.

Επέστρεψαν στο μπαρ και εκεί πια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ακινητοποίησαν υπό την απειλή δύο πιστολιών, χρώματος μαύρου και ασημί, τον 57χρονο Αλβανό εργαζόμενο και ακολούθως του κατάφεραν μία μαχαιριά στην περιοχή του μηρού, πάνω από το γόνατο. Φέρεται να έριξαν και δύο στον αέρα, με αβολίδωτα.

Το βίντεο που δημοσιεύει το Cretalive.gr είναι αποκαλυπτικό των όσων ακολούθησαν μετά τον τραυματισμό του Αλβανού εργαζόμενου. Καταγράφονται οι τρεις νεαροί, με τα καλυμμένα χαρακτηριστικά, να βγαίνουν στο πεζοδρόμιο με τα πιστόλια και το μαχαίρι στα χέρια, να απομακρύνονται για λίγο, να επιστρέφουν με τσαμπουκά και να ανταλλάσσουν κουβέντες με τον τραυματία και κάποια άλλα άτομα.

Στην συνέχεια επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο για να διαφύγουν, καταδιώχθηκαν όμως. Ακόμα και ο Αλβανός τραυματίας, ο οποίος είχε πλημμυρίσει στο αίμα, προσπάθησε να τους ακολουθήσει με τα πόδια για κάποια απόσταση. Οι δράστες μπήκαν ανάποδα στην Ιωνίας, μάλιστα φέρονται να τράκαραν και σταθμευμένο αυτοκίνητο (δείτε φώτο). Αναγκάστηκαν κάποια στιγμή να εγκαταλείψουν το δικός του όχημα και να διαφύγουν με τα πόδια. Ο 23χρονος, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε με επεισοδιακό τρόπο και συνελήφθη.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες, με τα σπασμένα τζάμια και τα ίχνη αίματος, μεταφέρθηκε με γερανό στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Για το περιστατικό, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: “Συνελήφθη άμεσα σήμερα (01.05.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και σωματικές βλάβες και απειλή ,στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01.05.2026) τρία άγνωστα άτομα προσέγγισαν 57χρονο αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος τον απείλησαν με όπλα και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση μαχαιριού.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί.

Άμεσα εντοπίσθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 20χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο τύπου ρέπλικα.

Επίσης στο χώρο του συμβάντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

Πιστολι κρότου-αερίου

Κάλυκας

Ποιμενική ράβδος

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου”.

