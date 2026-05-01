«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά (photos)

Σε εξέλιξη είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του ΠΑΜΕ.

Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση από τις 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Θεσσαλονίκη

Τρεις συγκεντρώσεις και ισάριθμες πορείες πραγματοποιούνται σήμερα από εργαζόμενους και φοιτητές για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη.

Σωματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΕΔΟΘ/ ΝΤ ΑΔΕΔΥ συγκεντρώνονται έξω από το ΕΚΘ και θα πραγματοποιήσουν πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Εργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό.

Στον ίδιο χώρο, θα καταλήξει και η πορεία των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μετά από την συγκέντρωση τους που έχει ήδη ξεκινήσει στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου. Προσυγκεντρώσεις των Εργατικών Σωματείων έγιναν σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσσαλονίκης.

Στην Καμάρα, στις 11.00 π.μ., έχουν καλέσει σε συγκέντρωση μέλη τους, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και σχήματα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η αστική συγκοινωνία λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του ΟΑΣΘ στην απεργία της εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ θα εκτελούνται δρομολόγια της γραμμής Ν1 νυχτερινό ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο. Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», από τις 09.00 έως τις 16.00, ενώ αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στη γραμμή, λόγω της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης.

Διαβάστε επίσης:

