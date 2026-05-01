search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 12:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 11:05

«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά (photos)

01.05.2026 11:05
protomagia_sigkentroseis_0105_1920-1080_new

Σε εξέλιξη είναι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του ΠΑΜΕ.

Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση από τις 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Θεσσαλονίκη

Τρεις συγκεντρώσεις και ισάριθμες πορείες πραγματοποιούνται σήμερα από εργαζόμενους και φοιτητές για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη.

Σωματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΕΔΟΘ/ ΝΤ ΑΔΕΔΥ συγκεντρώνονται έξω από το ΕΚΘ και θα πραγματοποιήσουν πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Εργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό.

Στον ίδιο χώρο, θα καταλήξει και η πορεία των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μετά από την συγκέντρωση τους που έχει ήδη ξεκινήσει στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου. Προσυγκεντρώσεις των Εργατικών Σωματείων έγιναν σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσσαλονίκης.

Στην Καμάρα, στις 11.00 π.μ., έχουν καλέσει σε συγκέντρωση μέλη τους, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και σχήματα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η αστική συγκοινωνία λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του ΟΑΣΘ στην απεργία της εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ θα εκτελούνται δρομολόγια της γραμμής Ν1 νυχτερινό ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο. Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», από τις 09.00 έως τις 16.00, ενώ αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στη γραμμή, λόγω της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
australia dolofonia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

vasileiadi
LIFESTYLE

MARINA_ALIMOU
ΕΛΛΑΔΑ

ileia
ΕΛΛΑΔΑ

loverdos 654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
ΚΑΛΧΑΣ

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

pao neigel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

albaffo
CUCINA POVERA

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 12:17
australia dolofonia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 47χρονος απήγαγε και σκότωσε 5χρονο αυτόχθονο κορίτσι – Επεισόδια έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται (Video)

vasileiadi
LIFESTYLE

Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: Zήλευα και ζηλεύω, έχω τους κωδικούς του στα social media

MARINA_ALIMOU
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίνα Αλίμου: Τραυματισμός 27χρονης τουρίστριας σε σκάφος – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

1 / 3