Το χειροφίλημα του Τομ Κρουζ στη Βικτόρια Μπέκαμ «έβαλε φωτιά» στα social media

Έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε μια σύντομη στιγμή ανάμεσα στον Τομ Κρουζ και τη Βικτόρια Μπέκαμ κατά την τελετή απονομής αστεριού στον Ντέιβιντ Μπέκαμ στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την εκδήλωση, η σχεδιάστρια μόδας στρέφεται προς τον διάσημο ηθοποιό, ο οποίος την αγγίζει στον ώμο και στη συνέχεια φιλά το χέρι της.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο. Μερικοί χρήστες επέκριναν τη Βικτόρια Μπέκαμ επειδή αποδέχθηκε τη χειρονομία του Κρουζ. Ωστόσο, η πλειονότητα των σχολίων υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια απολύτως φιλική κίνηση, κατακρίνοντας όσους επιχείρησαν να δώσουν μεγαλύτερες διαστάσεις στο περιστατικό.

«Είναι φίλοι, ποιο είναι το πρόβλημα; Κανένα!», έγραψε ένας χρήστης κάτω από το βίντεο, το οποίο είχε αναρτηθεί με τη λεζάντα: «Ο 63χρονος Τομ Κρουζ και η 52χρονη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Βικτόρια Μπέκαμ, καταγράφηκαν έτσι σε μια εκδήλωση». Ένας ακόμη σχολιαστής ανέφερε: «Είναι πραγματικά πολύ καλός φίλος με τους Μπέκαμ. Σταματήστε να προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια ιστορία εκεί όπου δεν υπάρχει».

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