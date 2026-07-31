Αυστραλία: «Μια τρύπα στο νερό» η απαγόρευση των social στους κάτω των 16 – Οι 8 στους 10 εφήβους τα χρησιμοποιούν κανονικά

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Περισσότεροι από 8 στους 10 Αυστραλούς εφήβους συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρεις μήνες αφού η κυβέρνηση απαγόρευσε την πρόσβαση σε όσους είναι κάτω των 16 ετών, επειδή οι εταιρείες απέτυχαν να επιβάλλουν αποτελεσματικούς ελέγχους, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή της Αυστραλίας για το διαδίκτυο.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα η eSafety διαπίστωσε επίσης ότι τα περισσότερα παιδιά ηλικίας μεταξύ 10 και 15 ετών χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξίσου συχνά τον Μάρτιο όσο και προτού τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση στις 10 Δεκεμβρίου του 2025, ενώ παράλληλα μειώθηκε και η ενημέρωση των γονέων για τις συνήθειές τους.

«Τα περισσότερα παιδιά κάτω των 16 ετών που είχαν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την απαγόρευση μπόρεσαν είτε να τους διατηρήσουν είτε να δημιουργήσουν νέους μετά από τρεις μήνες, με την αδυναμία των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου της ηλικίας να αναφέρεται ως ο κύριος λόγος», σημείωσε η eSafety σε ανακοίνωσή της.

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που νομοθέτησε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά κάτω των 16 ετών λόγω ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν αυτά στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και των νέων. Την εφαρμογή της απαγόρευσης παρακολουθούν στενά πολλές χώρες οι οποίες έκτοτε έχουν επιδιώξει να εισαγάγουν τους δικούς τους περιορισμούς.

Πριν την απαγόρευση σχεδόν το 86% των παιδιών που είχαν ερωτηθεί ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μία πλατφόρμα με περιορισμό ηλικίας. Τρεις μήνες αργότερα το ποσοστό αυτό παρέμεινε πάνω από 81%, ανέφερε η έκθεση.

Περίπου το 58% των εφήβων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά ή πιο συχνά, ποσοστό ελάχιστα μειωμένο από το περίπου 60% πριν από την απαγόρευση.

Η έκθεση έδειξε εξάλλου ότι υπάρχουν ελάχιστες αλλαγές στον «αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα, τις τέχνες και τη μουσική, τον χρόνο που περνάει με φίλους και την οικογένεια και την παρακολούθηση κοινοτικών εκδηλώσεων».

Περίπου τα μισά παιδιά που διατήρησαν τους λογαριασμούς τους δήλωσαν ότι οι πλατφόρμες δεν είχαν ελέγξει την ηλικία τους, ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο μπόρεσαν να παραμείνουν ενεργά σε αυτές. Άλλα δήλωσαν ότι οι λογαριασμοί τους τα ανέφεραν ως ηλικίας 16 ετών και άνω ή ότι τα συστήματα ελέγχου ηλικίας είχαν εσφαλμένα προσδιορίσει ότι ήταν μεγαλύτερα.

Αν και ορισμένα παιδιά που ερωτήθηκαν πριν από την έναρξη της απαγόρευσης δήλωσαν ότι ανέμεναν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, περισσότερο από το 65% δήλωσε ότι η απαγόρευση δεν είχε κανένα αντίκτυπο στη ζωή τους, σύμφωνα με την έκθεση της eSafety.

Παράλληλα παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των παιδιών που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων και παιχνιδιών.

Αυτή είναι η πρώτη έκθεση που δίνεται στη δημοσιότητα στο πλαίσιο έρευνας διάρκειας δύο ετών η οποία έχει στόχο να αποτιμήσει τα αποτελέσματα της απαγόρευσης χρήσης των social media από τα παιδιά κάτω των 16 ετών.

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