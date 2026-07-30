Το Mega News 104.6 στον «αέρα» από τα  τέλη Αυγούστου

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Στο τέλος του επόμενου μήνα προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας του νέου ενημερωτικού ραδιοφωνικού εγχειρήματος της Alter Ego Media με διακριτό τίτλο Mega News 104.6.

Μάλιστα με βεβαιότητα συζητούν ότι η «My Radio Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» η οποία ανήκει κατά 100% στην Alter Ego Media, έλαβε την έγκριση από το ΕΣΡ για αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος, σε ενημερωτικό από μη ενημερωτικό που ήταν ως τώρα, έπειτα από σχετικό αίτημα που εξετάστηκε την περασμένη Δευτέρα σε συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Τελειωμένη υπόθεση, στο μεταξύ, παρουσιάζεται η ενσωμάτωση του Δήμου Βερύκιου από κύκλους περιξ του υπο δημιουργία ραδιοσταθμού που είναι σε θέση να γνωρίζουν τεκταινόμενα.

Το πρόγραμμα του σταθμού βρίσκεται σε διαδικασία «οικοδόμησης», όπως και ο εσωτερικός οργανισμός του, ο οποίος θα του εξασφαλίζει εύρυθμη λειτουργία του και διαχείριση κρίσεων με ικανότητα, όταν απαιτούν οι συνθήκες της επικαιρότητας.

Κάποια στοιχεία όμως έχουν γίνει γνωστά, σύμφωνα με τα οποία εκπομπή, μάλλον στην πρωινή ζώνη, θα έχει ο διευθυντής ενημέρωσης Γιώργος Κακούσης. Ντουέτο θα αποτελέσουν οι Κρητικοί Γιώργος Χουδαλάκης– Δημήτρης Καμπουράκης, το μαγκαζίνο του σταθμού θα έχει η Νίκη Λυμπεράκη, με σχόλιο/αναλυση από τον Παύλο Τσίμα, που θα έχει κι εκείνος εκπομπή. Επίσης εκπομπές θα έχουν δημοσιογράφοι από τα ΝΕΑ, το Βήμα και τα Mega και Mega News μεταξύ των οποίων οι Ράνια Τζίμα, Αναστασία Γιάμαλη, Νίκητας Κορωνάκης, Γιώργος Παπαχρήστος, Τζίνα Μοσχολιού, Μυρτώ Λαλιούτη, Ελένη Ευαγγελοδήμου, Άρης Ραβανός και Δημήτρης Χόνδρος και στα αθλητικά σετ θα κάνουν οι Μιχάλης Λεάνης– Μπάμπης Χριστόγλου.

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