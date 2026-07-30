MEGA: Τρέιλερ αλά… Netflix για το «Φως στο τούνελ» της σεζόν 2026/2027

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Αν δεν υπήρχε το λογότυπο του Mega στην οθόνη ίσως κάποιος να είχε την εντύπωση ότι επρόκειτο για σειρά θριλεροαστυνομικών υποθέσεων του Netflix.

«Κάποιες φορές, μέσα στο ψέμα κρύβεται η αλήθεια και πίσω από το σκοτάδι υπάρχει το φως», ακούγεται η φωνή του αφηγητή στο νέο trailer για το «Φως στο τούνελ» της νέας σεζόν, με τόνο υποβλητικό, κάπως ανατριχιαστικό σχεδόν θριλερικό, προϊδεάζοντας για το που θα κινηθεί στις έρευνες της η Αγγελική Νικολούλη από το φθινόπωρο στο Mega για 31η χρονιά.

Το «Φως στο Τούνελ» θα συνεχίσει «να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας, διαμορφώνοντας τις εξελίξεις και φωτίζοντας κρίσιμα στοιχεία που συχνά παραμένουν στο σκοτάδι αλλά και στα συρτάρια των Αρχών», ενημερώνει ο σταθμός.

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