search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 10:34
search
MENU CLOSE
MEDIA

Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

30.07.2026 09:57

MEGA: Τρέιλερ αλά… Netflix για το «Φως στο τούνελ» της σεζόν 2026/2027

30.07.2026 09:57
nikolouli

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αν δεν υπήρχε το λογότυπο του Mega στην οθόνη ίσως κάποιος να είχε την εντύπωση ότι επρόκειτο για σειρά θριλεροαστυνομικών υποθέσεων του Netflix.

«Κάποιες φορές, μέσα στο ψέμα κρύβεται η αλήθεια και πίσω από το σκοτάδι υπάρχει το φως», ακούγεται η φωνή του αφηγητή στο νέο trailer για το «Φως στο τούνελ» της νέας σεζόν, με τόνο υποβλητικό, κάπως ανατριχιαστικό σχεδόν θριλερικό, προϊδεάζοντας για το που θα κινηθεί στις έρευνες της η Αγγελική Νικολούλη από το φθινόπωρο στο Mega για 31η χρονιά.

Το «Φως στο Τούνελ» θα συνεχίσει  «να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας, διαμορφώνοντας τις εξελίξεις και φωτίζοντας κρίσιμα στοιχεία που συχνά παραμένουν στο σκοτάδι αλλά και στα συρτάρια των Αρχών», ενημερώνει ο σταθμός.

Διαβάστε επίσης:

Θρονιάστηκε στην κορυφή της τηλεθέασης το «Σόι σου» την Τρίτη (28/7)

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

Η καθίζηση στην τηλεθέαση του Mega «χάρισε» την πρωτιά στον Alpha την Τρίτη (28/7)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zoi konstantopoulou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δριμύ «κατηγορώ» της Ζωής για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών – «Αυτοτελής και βαριά η ευθύνη της Κυβέρνησης»

fwtia paros
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον ΧΥΤΑ όπου ξεκίνησε η φωτιά – Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες, ανάμεσά τους ο δήμαρχος

karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η αντίδραση Πλακιά στη χαμογελάστη selfie της Καρυστιανού και στο «Λάρισα ερχόμαστε!»

clooney-amal-new
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών

ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στους 13 νεκροί από το μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών – Στο στόχαστρο ξανά και η Wildberries (videos/photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

iran epitheseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι οι πύραυλοι στο Ιράν, είναι η Κίνα - Πώς αλλάζει αθόρυβα η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή

ravaniportokaliou_sintagi
CUCINA POVERA

Ρεβανί πορτοκαλιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 10:34
zoi konstantopoulou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δριμύ «κατηγορώ» της Ζωής για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών – «Αυτοτελής και βαριά η ευθύνη της Κυβέρνησης»

fwtia paros
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον ΧΥΤΑ όπου ξεκίνησε η φωτιά – Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες, ανάμεσά τους ο δήμαρχος

karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η αντίδραση Πλακιά στη χαμογελάστη selfie της Καρυστιανού και στο «Λάρισα ερχόμαστε!»

1 / 3