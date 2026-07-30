ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός… κλειδώνουν τις ευρωπαϊκές προκρίσεις τους

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Μετά τις εκτός έδρας νίκες τους, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θέλουν να… διπλάρουν τις νίκες τους και να περάσουν στην επόμενη φάση του Europa League και του Conference League αντίστοιχα.

Στο Europa, ο υποδέχεται τη Ντιναμό Κιέβου στην κατάμεστη Τούμπα (20:45, Open), στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά μπροστά στο κοινό του, ώστε να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, έβγαλε κυριαρχική εικόνα σε μεγάλα διαστήματα του προ εβδομάδος πρώτου αγώνα του με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τον Β’ προκριματικό του Conference League και με μια… στοιχειώδη ευστοχία θα μπορούσε να έχει επιστρέψει στη «βάση» του με ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ απ’ το τελικό 2-1 που του έδωσε βεβαίως ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα.

Και το βράδυ (30/7, 21:30, ΣΚΑΪ) θέλει να «τελειώσει» τη… δουλειά στο ΟΑΚΑ με μία δεύτερη νίκη, που θα «φτιάξει» κι άλλο την ψυχολογία της ομάδας, αλλά και τη διάθεση του κόσμου του, δίνοντάς του το «εισιτήριο» για τον Γ’ προκριματικό, όπου τον περιμένει ήδη η ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 (5 και 11/8 οι αγώνες).

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