Alpha: Backstage αποκαλυπτήρια στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» για τον ρόλο της Κόρας Καρβούνη και το… παρατσούκλι της (video)

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Σαν vlogger o μικρός Θοδωρής Μαρουλάκης, ο Στέλιος της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha σε διάλειμμα γυρισμάτων σκηνών για τα επεισόδια του δεύτερου κύκλου έβαλε μικρόφωνο, πήρε κινητό κι άρχισε να «παρενοχλεί» τους… συνάδελφους του που πήγαν να βάλουν μια μπουκιά φαγητό στο στόμα τους για να συνεχίσουν, ζητώντας να του κάνουν… δηλώσεις αλλά και για τα σχέδια τους για το καλοκαίρι.

Πρώτος «στόχος» του Θοδωρή, που αποκαλεί τους ηθοποιούς με τα ονοματα των ρόλων τους, ήταν η Κόρα Καρβούνη η οποία είναι «νέο πρόσωπο» στην ιστορία κάνοντας τη νέα δασκάλα του νηπιαγωγείου που είναι κατά το σενάριο και ξαδέλφη της Βιργινίας που την κάνει η Ευσταθία Τσαπαρέλη.

«Κυρία Φρίκτουλα πείτε μας κάτι», λέει ο τηλεοπτικός Στέλιος στην νέα δασκάλα κι εκείνη με πολύ αυστηρό ύφος του απαντά: «Στην τάξη όλοι, τώρα!».

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