search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 14:21
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2026 12:49

Στο νοσοκομείο Ρουβάς – Ζυγούλη μετά από τραυματισμό του γιου τους

30.07.2026 12:49
zigouli-rouvas-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στα επείγοντα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης βρέθηκαν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη με τον γιο τους, έπειτα από έναν τραυματισμό που είχε ο μικρός.

Την είδηση έφερε στο φως το fonien.gr, αναφέροντας ότι το παιδί τους έπαθε θλαστικό τραύμα στο φρύδι και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι δυο τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο δεν έφυγαν στιγμή από το πλευρό του γιου τους, από το οποίο και αποχώρησαν όλοι μαζί όταν οι γιατροί τους διαβεβαίωσαν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Έπειτα, λοιπόν, από μια σύντομη περιπέτεια, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Κρήτη μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους, Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα, με τον τραγουδιστή να δημοσιεύει, μάλιστα, ένα βίντεο από το υπέροχο τοπίο που απολάμβανε.

Διαβάστε επίσης:

Τζάστιν Τριντό – Κέιτι Πέρι: Η τρυφερή στιγμή τους σε σκάφος που έγινε viral! (Photos)

Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη… και μετά έγινα μητέρα»

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomikos-viomixaniko-epimelitirio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Αποδείχθηκε φάρσα

kideia-rethymno
ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο Ρέθυμνο

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τανάγρα, σηκώθηκαν τα εναέρια

eri-ritsou-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα»: Οι αιχμές της Έρης Ρίτσου για τον Γιώργο Χατζιδάκι

tanker-nissos-sifnos
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή επίθεση με drones σε δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης στη Μαύρη Θάλασσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

iran epitheseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι οι πύραυλοι στο Ιράν, είναι η Κίνα - Πώς αλλάζει αθόρυβα η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

vretanida_valitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Πτώμα στην Κυψέλη: Θρίλερ με το κινητό της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα - «Έστελναν μηνύματα για να δίνεται η εντύπωση ότι ήταν ζωντανή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 14:21
astynomikos-viomixaniko-epimelitirio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Αποδείχθηκε φάρσα

kideia-rethymno
ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο Ρέθυμνο

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τανάγρα, σηκώθηκαν τα εναέρια

1 / 3