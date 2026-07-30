Στο νοσοκομείο Ρουβάς – Ζυγούλη μετά από τραυματισμό του γιου τους

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Στα επείγοντα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης βρέθηκαν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη με τον γιο τους, έπειτα από έναν τραυματισμό που είχε ο μικρός.
Την είδηση έφερε στο φως το fonien.gr, αναφέροντας ότι το παιδί τους έπαθε θλαστικό τραύμα στο φρύδι και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι δυο τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο δεν έφυγαν στιγμή από το πλευρό του γιου τους, από το οποίο και αποχώρησαν όλοι μαζί όταν οι γιατροί τους διαβεβαίωσαν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
Έπειτα, λοιπόν, από μια σύντομη περιπέτεια, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Κρήτη μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους, Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα, με τον τραγουδιστή να δημοσιεύει, μάλιστα, ένα βίντεο από το υπέροχο τοπίο που απολάμβανε.
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