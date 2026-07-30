Φωτιά τώρα στην Τανάγρα, σηκώθηκαν τα εναέρια

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του δήμου Τανάγρας Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας.

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