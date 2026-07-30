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30.07.2026 13:49

Φωτιά τώρα στην Τανάγρα, σηκώθηκαν τα εναέρια

30.07.2026 13:49
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Τανάγρας.

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ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 14:20
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