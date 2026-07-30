Χριστίνα Παππά: Ξεσπά για τις αντιδράσεις μετά την εξομολόγηση για τη μητέρα της – «Εσείς ποιοι είστε;» (Video)

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Την απάντησή της στα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε μετά από τη δημόσια εξομολόγησή της για με τη σχέση της με τη μητέρα της έδωσε η Χριστίνα Παππά.

Μέσα από νέο βίντεο στα social media, η ηθοποιός δήλωσε έκπληκτη από την έκταση που πήρε το θέμα, ενώ αφού ξεκαθάρισε ότι τα λόγια που είπε για τη μητέρα της δεν αναιρούν την αγάπη της προς το πρόσωπό της, κάλεσε όλους εκείνους που την έκριναν, να μη βγάζουν αυθαίρετα συμπεράσματα, καθώς κανείς εξ αυτών δεν μπορεί γνωρίζει τι μπορεί να συμβαίνει σε μια οικογένεια.

«Απορώ για ποιο λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα. Το ότι κάθισα και είπα, έκανα μια κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ποιοι νιώθουν σαν εμένα, ότι εννοείται ότι την αγαπώ τη μητέρα μου και εννοείται αγαπώ την οικογένειά μου και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο για αυτούς, αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα; Και ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια; Εσείς ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει; Ξέρετε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και στην ψυχή του τι μπορεί να συμβαίνει; Ξέρετε τι μπορεί να βιώνει; Εσείς ποιοι είστε; Ο Θεός, που μπορείτε να κρίνετε; Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό. Τι έγινε δηλαδή; Ειλικρινά, δεν έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει. Ειλικρινά, λυπάμαι για εσάς που μπορεί να μπείτε στη διαδικασία χωρίς να ξέρετε και να κρίνετε. Να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα, γιατί εκεί πάνω ξέρετε τιμωρεί κάποια στιγμή» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

@christinapappa827 Είναι πολλά αυτά που θα ήθελα να πω που δεν χωράνε ούτε σε βιβλίο ! Απλα κ εμείς που είμαστε σε μεγάλη ηλικία είμαστε τα παιδιά κάποιας μαμάς , και αυτό το παιδί λοιπόν θέλει κάποια στιγμή μια στοργή μια αγάπη , ένα παιδί μου είσαι καλα;;; Απλά στην δίκη μου περίπτωση έχω πάντα μια δικαιολογία για εκείνη διότι πέρασε πολλά στην ζωή της , και όσο θυμό κ οργή να είχα μέσα μου της έβρισκα πάντα ελαφρυντικά! Εννοειται την αγαπώ κ κάνω τα πάντα για εκείνη ! Υπάρχουν φωνές στο κεφάλι μου , που με τρελαίνουν αν υπάρχει σωστό κ λάθος ! ♬ Childhood instrumental SLOWED – ' 悲しい🥀

«Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική – Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα»

«Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ… Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”. Μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας, λες και μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει “εγώ είμαι η μαμά της τάδε”, που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…» είχε πει, μεταξύ άλλων, στην αρχική της τοποθέτηση.

@christinapappa827 Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει ♬ original sound – skeletons.of.july

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