Κεραμέως για επαγγελματική ασφάλιση: Φέρνουμε ν/σ στο οποίο συναινούν όλοι οι φορείς

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«Tο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση έχει τη συναίνεση των φορέων, των κοινωνικών εταίρων, της αγοράς. Θέλω να πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θα σταθούν απέναντι και σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο συγκεντρώνει τη συναίνεση όλων», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, απευθυνόμενη στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για το νέο τοπίο που διαμορφώνουν στην προαιρετική επαγγελματική ασφάλιση οι διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή.

Προηγουμένως, η Νίκη Κεραμέως είχε επισημάνει ότι στο τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου ενσωματώθηκε ποσοστό άνω του 90% των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους φορείς, πριν και κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Ιδίως όμως, τόνισε ότι τα οφέλη που θα υπάρξουν, είναι για όλους: πρωτίστως για τους ασφαλισμένους, διότι θα ενισχυθεί το συνταξιοδοτικό τους εισόδημα, θα διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία, θα δοθεί δυνατότητα πλήρους φορητότητας, θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής τους και θα δίνεται δυνατότητα για πρόσθετες παροχές. Οφέλη συνεπάγονται και για τις επιχειρήσεις που θα έχουν σημαντικό κίνητρο στην προσέλκυση και τη διατήρηση εργαζομένων αλλά και για την εθνική οικονομία.

Το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης», άρχισε να συζητείται από σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και αναμένεται να τεθεί στην κρίση της ολομέλειας στα τέλη Αυγούστου. Περιλαμβάνει 102 άρθρα και όπως αναφέρει σε όλους τους τόνους η Νίκη Κεραμέως, στηρίζει τον δεύτερο πυλώνα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, την προαιρετική επαγγελματική ασφάλιση, λειτουργεί συμπληρωματικά στο δημόσιο σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης, που σε καμία περίπτωση δεν αποδυναμώνεται.

Τη συζήτηση στην επιτροπή της Βουλής άνοιξε η ίδια η υπουργός, η οποία τόνισε ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί το στόχο της δημιουργίας ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς πλαισίου κοινωνικής προστασίας, συνολικά για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, συνταξιούχους. Η επαγγελματική ασφάλιση αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος και λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υποχρεωτική δημόσια κοινωνική ασφάλιση, παρέχοντας στους εργαζομένους πρόσθετες δυνατότητες συνταξιοδοτικής προστασίας και στις επιχειρήσεις ένα επιπλέον εργαλείο παροχών προς το προσωπικό τους. Σήμερα υπάρχουν 27 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης τα οποία από το 2025 εποπτεύονται από την ΤτΕ, ο μέσος ατομικός λογαριασμός είναι περίπου 10.500 ευρώ, το ενεργητικό τους καταλαμβάνει ποσοστό μικρότερο του 1% του ΑΕΠ. «Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης, εφόσον το πλαίσιο γίνει πιο φιλικό, πιο λειτουργικό, πιο προστατευτικό», είπε η Νίκη Κεραμέως και τόνισε ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές, ώστε να γίνει το υφιστάμενο πλαίσιο περισσότερο απλό, περισσότερο λειτουργικό, φιλικό και ελκυστικό, για εργαζομένους και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα δε, ενισχύει τη διαφάνεια, την ενημέρωση των εργαζομένων, την προστασία των επενδύσεων.

«Άρα λοιπόν, δίνουμε περισσότερες δυνατότητες για ενίσχυση της συνταξιοδοτικής προοπτικής στους εργαζόμενους και ταυτόχρονα παρέχουμε στις επιχειρήσεις ισχυρότερο μέσο προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού και δίνουμε και στην οικονομία σημαντικά εργαλεία βιωσιμότητας και ανάπτυξης».

Οι τρεις βασικότερες αλλαγές που επέρχονται με το νομοσχέδιο είναι:

– η δημιουργία Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ανοιχτών Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης. Στόχος είναι να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης οι μικρότερες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η ρύθμιση συνδέεται με τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, στην οποία κυριαρχούν επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων. Για πολλές από αυτές, η συμμετοχή σε προγράμματα συμπληρωματικής επαγγελματικής ασφάλισης ήταν μέχρι σήμερα ιδιαίτερα δύσκολη.

– φορολογικά κίνητρα για όλους: Οι εισφορές στα συνταξιοδοτικά προγράμματα θα εκπίπτουν κατά 100%, ενώ αυξάνεται το ανώτατο όριο των εισφορών. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το πλαφόν διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ ετησίως και για τους μισθωτούς στο 35% του ετήσιου εισοδήματός τους. Η φορολόγηση των παροχών αποσυνδέεται από τα έτη ασφάλισης και θα καθορίζεται με βάση την ηλικία εξόδου από το πρόγραμμα. Για έξοδο από το 62ο έως το 67ο έτος προβλέπεται συντελεστής 10% για την εφάπαξ παροχή και 5% για τη σύνταξη. Για όσους αποχωρούν μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους, η φορολόγηση μειώνεται στο 5% για το εφάπαξ και στο 2,5% για τη σύνταξη. Καταργείται, επίσης, η φορολογική επιβάρυνση για τους εργαζομένους που εντάσσονται στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.

-προβλέπεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια κατοχυρωμένων παροχών. Σε επίπεδο ομαδικών προγραμμάτων, προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης από Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης σε άλλο Ταμείο, από Ταμείο σε Ανοιχτό Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν, καθώς και αντίστροφα ή μεταξύ αντίστοιχων ανοιχτών προϊόντων. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται η ατομική φορητότητα, με τον εργαζόμενο που αλλάζει εργασία να μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε νέο φορέα επαγγελματικής ασφάλισης. Η διαδικασία θα υπόκειται στις εποπτικές δικλίδες της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Με το νέο νομοσχέδιο», είπε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, «θέλουμε να απευθυνθούμε στην κοινωνία, για τη δυνατότητα που έχουν όσοι εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι το επιθυμούν, να επιλέξουν να λάβουν μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Αυτή η δυνατότητα δίνεται μέσω της ενίσχυσης της επαγγελματικής ασφάλισης που υπάγεται στον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, ως συμπληρωματικού θεσμού. Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι παραμένει προαιρετική και δίνει, σε όποιον την επιλέξει, τη δυνατότητα να αποκτήσει μια δεύτερη συμπληρωματική σύνταξη, μέσω μακροπρόθεσμης αποταμίευσης. Είναι σταθερά ακλόνητη η επιλογή μας για τη στήριξη του πρώτου πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή της υποχρεωτικής ασφάλισης, το δημόσιο σύστημα ασφάλισης».

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Τζίνα Οικονόμου, υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από ιδεολογικές αφετηρίες, όλα τα κόμματα θέλουν την αύξηση των συντάξεων και τη διεύρυνση των κοινωνικών παροχών. Πέραν της δημόσιας υποχρεωτικής ασφάλισης, που αποτελεί τον πρώτο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, υπάρχει και ο δεύτερος πυλώνας, η πρόσθετη επαγγελματική ασφάλιση, η οποία έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν επιδοτείται από το κράτος και το νομοσχέδιο αφορά την προαιρετική επαγγελματική ασφάλιση, ανέφερε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας και υπογράμμισε ότι ο δεύτερος αυτός πυλώνας δεν μειώνει και δεν ακυρώνει εγγυημένα, από το κράτος, ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Επίσης, δεν μετακυλύει ούτε αφαιρεί ασφαλιστικές υποχρεώσεις από τους εργοδότες. Αντίθετα, πρόκειται για πρόσθετο, παράλληλο και ανεξάρτητο από τον πρώτο πυλώνα μηχανισμό, που προϋποθέτει κοινωνική συμφωνία, για να δημιουργηθεί και τον οποίο λειτουργούν οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι, πάντοτε υπό την εποπτεία της ΤτΕ, με όλες τις θεσμικές εγγυήσεις, για την επενδυτική δραστηριότητα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Οι βάσεις είχαν τεθεί από το νόμο Τσακλόγλου και σήμερα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έρχεται να ενισχύσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, είπε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει η ψευδαίσθηση πως με τα Επαγγελματικά Ταμεία θα καλυφθούν τα κενά του πρώτου πυλώνα που πρέπει να είναι ισχυρός και γι΄ αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πολλές προτάσεις. «Ο δεύτερος πυλώνας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον πρώτο πυλώνα, μπορεί μόνο να τον συμπληρώσει», ανέφερε και τόνισε: «Πίσω από τα άρθρα, τις παραγράφους και τις διατάξεις, βρίσκεται ένα μεγάλο ερώτημα: πώς θέλουμε να προστατεύουμε τον εργαζόμενο του σήμερα και του αύριο. Πώς θα διασφαλίζουμε ότι ο εργαζόμενος θα έχει αξιοπρεπή ζωή, και σήμερα και αύριο, χωρίς το βάρος να το μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές, χωρίς να εξαντλούμε τις αντοχές του δημόσιου συστήματος και χωρίς να αφήνουμε τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι στις δημογραφικές αλλαγές». Το ΠΑΣΟΚ, είπε, προσέρχεται με αίσθημα ευθύνης στη συζήτηση, όχι με δογματισμούς, όχι με εύκολες καταγγελίες, με ειλικρίνεια και θεσμική συνέπεια. Σε αυτό το κλίμα, ο Παύλος Χρηστίδης παρατήρησε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο αγνόησε τις επισημάνσεις του ΠΑΣΟΚ για τις αδυναμίες του νόμου του 2023, αλλά το κατηγορούσε και από πάνω για λαϊκισμό, για να φέρει σήμερα ένα νομοσχέδιο που προωθεί διορθώσεις «ακριβώς πάνω στη βάση των επισημάνσεων του ΠΑΣΟΚ».

Το νομοσχέδιο είναι η συνολική ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, κατήγγειλε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και επιχειρηματολόγησε: «Ανοίγει ο δρόμος για μεγάλα πολυεπαγγελματικά ΤΕΑ, κοινά ταμεία πολλών επαγγελματικών οργανώσεων. Προστίθεται η δυνατότητα ομαδικής ασφάλισης υγείας. Το νομοσχέδιο επιτρέπει στα ΤΕΑ να συνεργάζονται με ασφαλιστικές εταιρείες για ομαδικά προγράμματα υγείας. Άρα ένα ΤΕΑ, πλέον, δεν θα παρέχει μόνο σύνταξη. Μπορεί να εξασφαλίζει και νοσοκομειακή περίθαλψη, διαγνωστικές εξετάσεις, πρόσθετες παροχές υγείας. Οι νέες ρυθμίσεις που προτείνονται, διευρύνουν το ρόλο των ΤΕΑ και έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα καλείται να αποβάλει τον διοικητικό του χαρακτήρα και να μετατραπεί σε διαμεσολαβητή ασφαλιστικών συμβολαίων. Επιβαρύνεται το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων με τα νέα ασφαλιστικά βάρη των ΤΕΑ. Τους υποχρεώνουν να συμβιβαστούν με την πολιτική απαξίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, να αποδεχτούν ότι η βαριά φορολογία που υφίσταται δεν πρόκειται να αποδώσει πόρους στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα».

«Πίσω από τους ελκυστικούς τίτλους, περί περισσότερων επιλογών και περισσότερων δυνατοτήτων, βρίσκεται μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη και κατεύθυνση. Αυτή είναι η σταδιακή μετατόπιση του βάρους της συνταξιοδοτικής προστασίας από τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση προς τα κεφαλαιοποιητικά σχήματα και τις ατομικές αποταμιεύσεις. Αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου», είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού. Πρόκειται για μία ακόμα παρέμβαση, η οποία ενισχύει τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης χωρίς να αντιμετωπίζει τα πραγματικά πρακτικά προβλήματα του πρώτου πυλώνα, δηλαδή, της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, σημείωσε ο κ. Παπαηλιού και πρόσθεσε: «Όσο μεγαλύτερο μέρος της συνταξιοδοτικής προστασίας συνδέεται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τόσο μεγαλύτερος γίνεται και ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος».

«Η κυβέρνηση παρουσιάζει το παρόν νομοσχέδιο ως μία μεταρρύθμιση η οποία διευρύνει, δήθεν, τις επιλογές των εργαζομένων και ενισχύει την επαγγελματική ασφάλιση. Στην πραγματικότητα όμως αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, με τη δημιουργία νέων εργαλείων, τη διεύρυνση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στη συνταξιοδοτική προστασία», είπε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου και παρατήρησε: «Η κυβέρνηση επιλέγει να ενισχύσει την κεφαλαιοποιητική λογική και να επενδύσει στη σταδιακή μεταφορά της συμπληρωματικής ασφάλισης προς ιδιωτικά σχήματα, αντί να αντιμετωπίσει τις πραγματικές αδυναμίες του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος».

«Η συμπληρωματική ασφάλιση, μπορεί πράγματι, να προσφέρει μια πρόσθετη στήριξη στον εργαζόμενο για τα χρόνια της συνταξιοδότησής του. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να ληφθούν κάποια σοβαρά μέτρα. Ο εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει πού πηγαίνουν τα χρήματά του, ποιος τα διαχειρίζεται, ποιος ευθύνεται όταν κάτι πάει στραβά και ποιο πόσο θα λάβει τελικά. Η σύνταξη αποτελεί τον κόπο μίας ολόκληρης ζωής και συχνά την μοναδική οικονομική ασφάλεια ενός ανθρώπου όταν σταματήσει να εργάζεται», είπε η ειδική αγορήτρια της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ενισχύει την επαγγελματική και ιδιωτική ασφάλιση μεταφέροντας σταδιακά μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης και του επενδυτικού κινδύνου στον ίδιο τον εργαζόμενο. Η «Νίκη», είπε η βουλευτής, στηρίζει κάθε προσπάθεια που μπορεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο εισόδημα στον εργαζόμενο όταν έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθεί. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι οι εισφορές του θα προστατεύονται και ότι οι αποφάσεις δεν θα λαμβάνονται πίσω από την πλάτη του και ότι όταν υπάρχει κακή διαχείριση ή ζημία, δεν θα καλείται ο ίδιος να πληρώσει το λογαριασμό.

«Πίσω από τα λεγόμενα για διεύρυνση επιλογών ευελιξία, ελκυστικότητα, κρύβεται μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που δεν είναι καθόλου ουδέτερη: η σταδιακή μετατόπιση του βάρους της συνταξιοδοτικής προστασίας από το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα στην ιδιωτική κεφαλαιοποιητική αποταμίευση», είπε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας. «Με βασικό μισθό που μετά βίας καλύπτει το κόστος ζωής, με νέους που αλλάζουν κάθε τόσο και κάθε λίγους μήνες δουλειά, αν δεν καταφύγουν στο εξωτερικό όπως είναι το σύνηθες, με έναν ιδιωτικό τομέα όπου η μερική και η ελαστική απασχόληση εξαπλώνεται, ποιος ακριβώς περιμένουμε να επωφεληθεί από αυτές τις νέες δυνατότητες; Η απάντηση είναι σχετικά προφανής. Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, τραπεζοϋπάλληλοι, εργαζόμενοι σε πολυεθνικές και σε κλάδους με ισχυρή συλλογική διαπραγμάτευση, ελεύθεροι επαγγελματίες με σταθερό και υψηλό εισόδημα. Δηλαδή ακριβώς εκείνοι που έχουν ήδη τη μικρότερη ανάγκη κρατικής στήριξης», είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

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