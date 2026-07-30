Φωτιά στην Κάλυμνο: Ήχησε το 112, νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στη θέση Βαθύ στην Κάλυμνο.

Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα από τον εθελοντικό πυροσβεστικό Σταθμό Καλύμνου, ενώ ρίψεις παγματοποιεί 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον ΕΘ. Π.Σ. Καλύμνου και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Στοτς κατοίκους εστάλη μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Στην ειδοποίηση, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση αντιμετώπισης της φωτιάς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν μάχη για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, ενώ η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές και να συμμορφώνονται άμεσα με τυχόν νέες οδηγίες ή εντολές που θα εκδοθούν μέσω του 112 ή των αρμόδιων αρχών.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Vathis of the regional unit of #Kalymnos



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice July 30, 2026

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και ότι το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, σημείωσε -επίσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι υπάρχει πλήρης κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της νέας πυρκαγιάς και σημείωσε ότι απογειώθηκε ήδη ένα ελικόπτερο από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ που θα συνδράμει στην κατάσβεση.

Η Κάλυμνος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (υψηλός κίνδυνος), ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου.

Στο έργο για την κατάσβεση συνδράμουν επίσης και υδροφόρες από ΟΤΑ.

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