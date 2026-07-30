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30.07.2026 17:44

Ο Μητσιάς άνοιξε την συναυλία του με τον «Γιάννη τον φονιά»: «Δεν φοβήθηκα ποτέ να πω τους δίσκους μου με τον Χατζιδάκι»

30.07.2026 17:44
Giannis-Mitsias

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Τη συναυλία του στην Ηλεία άνοιξε ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδώντας τον «Γιάννη τον Φονιά». 

Ο ερμηνευτής τραγούδησε τον «Γιάννη τον Φονιά» λίγα χιλιόμετρα από το χωριό Πόθο, που ήταν τόπος του πραγματικού φονικού, που γέννησε το τραγούδι.

Ο Μανώλης Μητσιάς είχε αναγκαστεί να απαγγείλει του στίχους του Γκάτσου, λόγω διαφορών για τα πνευματικά δικαιώματα μεταξύ της εταιρείας που διοργανώνει τις συναυλίες και του γιου και διαχειριστή του έργου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου. 

Στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ο Μητσιάς είπε «Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Μάνο Χατζιδάκι σε τρεις δίσκους. Τους έλεγα πάντα, ποτέ δε φοβήθηκα να τους πω. Θα σας πω, λοιπόν, και από τους τρεις δίσκους τραγούδια. Αυτό ήταν από την “Αθανασία”».

Η δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι

«Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. “Ο Γιάννης ο Φονιάς”, όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο “θέαμα”.

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν».

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.

Γιώργος Χατζιδάκις».

Η ιστορία πίσω από ένα εμβληματικό τραγούδι

Το εμβληματικό τραγούδι έχει βασιστεί σε γυναικοκτονία ή εγκλημα τιμής όπως τα αποκαλούσαν τότε, που έλαβε χώρα το 1960 στο χωριό Πόθος.

Ο «Γιάννης» πλανόδιος κλαριντζής σκότωσε τη γυναίκα του Δέσποινα με 7 μαχαιριές, επειδή έμαθε ότι διατηρούσε σχέση με συνεργάτη του.

Το δικαστήριο δεν του επέβαλε ποινή φυλάκισης, κρίνοντας ότι το έγκλημα τελέστηκε εν βρασμώ ψυχής. Ολόκληρο το χωριό τάχθηκε στο πλευρό του, καταθέτοντας για το άμεμπτο του χαρακτήρα του.

Ο Νίκος Γκάτσος στους στίχους του καταγράφει τη συγκάλυψη που μία κοινωνία επιχειρεί συλλογικά, ώστε να απωθήσει από τη μνήμη της το φονικό. 

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ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 17:50
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