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30.07.2026 18:29

Τραγωδία στο Μαλάκι Μαγνησίας: Νεκρός εντοπίστηκε 57χρονος που αναζητούσε η οικογένειά του

30.07.2026 18:29
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Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή στο Μαλάκι Μαγνησίας ένας 57χρονος άνδρας, τον οποίο αναζητούσε η οικογένειά του.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, στο πρόσωπό του εντοπίστηκαν αμυχές, εύρημα που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων Αρχών. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό ή αν είχε προηγηθεί τραυματισμός του σε βράχια, πριν καταλήξει στη θάλασσα.

Τον 57χρονο αναζητούσαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία είχαν ανησυχήσει, καθώς δεν μπορούσαν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου. Στο Νοσοκομείο Βόλου μετέβησαν και συγγενικά πρόσωπα του 57χρονου για τη διαδικασία της αναγνώρισης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν από κοινού η αστυνομία και το Λιμενικό, με τις Αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

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