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30.07.2026 19:32

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ: Στο επίκεντρο η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας

30.07.2026 19:32
Kyriakos-Mitsotakis

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι ιστορικά καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βαυαρία και εξετάστηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, ειδικά σε τομείς που συνδέονται με την προηγμένη τεχνολογία και τη μελλοντική αξιοποίησή της.

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ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 21:09
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