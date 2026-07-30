search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 21:11
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2026 20:14

Αυξημένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική – Πώς να προφυλαχθείτε

30.07.2026 20:14
akinita new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδίως σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής, προειδοποιεί ο ΕΟΔΥ, που συστήνει στους πολίτες να λαμβάνουν «με συνέπεια» μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια.

Έως τις 29 Ιουλίου ο ΕΟΔΥ κατέγραψε 42 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 35 ήταν στην περιφέρεια Αττικής, πέντε στη Θεσσαλία και δύο στην Κεντρική Μακεδονία. Επίσης, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Πού έχουν καταγραφεί τα κρούσματα της Αττικής

Σε ό,τι αφορά στην Αττική, έως τώρα έχουν καταγραφεί κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στις περιφερειακές ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής.

Πέρα από αυτές τις περιοχές, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει ως «υψηλού κινδύνου» τους δήμους:

  • Παιανίας
  • Ραφήνας – Πικερμίου
  • Αμαρουσίου
  • Ηρακλείου
  • Φιλοθέης – Ψυχικού
  • και την 1η-4η δημοτική κοινότητα του δήμου Αθηναίων

Από τα επιδημιολογικά δεδομένα προκύπτει ότι φέτος- ιδίως στην Αττική- καταγράφεται ταχέως αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων, αρκετά νωρίς στην περίοδο μετάδοσης, επισημαίνει ο ΕΟΔΥ.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων», προειδοποιεί ο Οργανισμός. Για αυτό, υπογραμμίζει ξανά την ανάγκη προστασίας από τα κουνούπια «με συνέπεια».

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια σε ποιες περιοχές θα κυκλοφορήσει ο ιός του Δυτικού Νείλου τις ερχόμενες εβδομάδες. Για αυτό, συστήνει τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας χρειάζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα, που κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, τονίζει ο Οργανισμός.

Διαβάστε επίσης

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Από τον Αύγουστο  σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή για τα έκτακτα περιστατικά

Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

Καφεΐνη και ανοσοποιητικό σύστημα: Η σχέση με τα αυτοάνοσα νοσήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση της ΕΛΑΣ σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: Είναι δέσμιοι των τραπεζών, δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τα συμφέροντα τους 

sam-smith
LIFESTYLE

Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν

pyrosvestes kriti 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για λάθη στο σχεδιασμό της πυρόσβεσης, μετά την τραγική απώλεια των 3 πυροσβεστών

iran frouroi epanastasis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αεροπορική βάση στην Ιορδανία και κατέστρεψαν τρία αμερικανικά F-35 – Διαψεύδει η CENTCOM

anarguros-mariolis
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης οδήγησε ασθενοφόρο για να σπεύσει να βοηθήσει τραυματία – «Γιατρός πρότυπο», έγραψε ο Γεωργιάδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

moro-diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 21:09
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση της ΕΛΑΣ σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: Είναι δέσμιοι των τραπεζών, δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τα συμφέροντα τους 

sam-smith
LIFESTYLE

Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν

pyrosvestes kriti 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για λάθη στο σχεδιασμό της πυρόσβεσης, μετά την τραγική απώλεια των 3 πυροσβεστών

1 / 3