Αυξημένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική – Πώς να προφυλαχθείτε

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Ιδιαίτερα έντονη είναι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδίως σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής, προειδοποιεί ο ΕΟΔΥ, που συστήνει στους πολίτες να λαμβάνουν «με συνέπεια» μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια.
Έως τις 29 Ιουλίου ο ΕΟΔΥ κατέγραψε 42 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 35 ήταν στην περιφέρεια Αττικής, πέντε στη Θεσσαλία και δύο στην Κεντρική Μακεδονία. Επίσης, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Σε ό,τι αφορά στην Αττική, έως τώρα έχουν καταγραφεί κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στις περιφερειακές ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής.
Πέρα από αυτές τις περιοχές, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει ως «υψηλού κινδύνου» τους δήμους:
Από τα επιδημιολογικά δεδομένα προκύπτει ότι φέτος- ιδίως στην Αττική- καταγράφεται ταχέως αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων, αρκετά νωρίς στην περίοδο μετάδοσης, επισημαίνει ο ΕΟΔΥ.
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων», προειδοποιεί ο Οργανισμός. Για αυτό, υπογραμμίζει ξανά την ανάγκη προστασίας από τα κουνούπια «με συνέπεια».
Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια σε ποιες περιοχές θα κυκλοφορήσει ο ιός του Δυτικού Νείλου τις ερχόμενες εβδομάδες. Για αυτό, συστήνει τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την Ελλάδα.
Ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας χρειάζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα, που κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, τονίζει ο Οργανισμός.
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