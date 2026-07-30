search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 21:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2026 20:35

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αεροπορική βάση στην Ιορδανία και κατέστρεψαν τρία αμερικανικά F-35 – Διαψεύδει η CENTCOM

30.07.2026 20:35
iran frouroi epanastasis – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Πέμπτη, 30/7, πως εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, καταστρέφοντας τρία αμερικανικά μαχητικά F-35 και προκαλώντας ζημιές σε άλλα τρία αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πυραυλική επίθεση εξαπολύθηκε σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη νήσο Κεσμ, που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις αμάχους τη νύχτα που πέρασε.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) διέψευσε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. «Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων. Όλοι οι πύραυλοι και όλα τα drones αναχαιτίστηκαν ή δεν κατάφεραν να φθάσουν στις περιοχές που στόχευαν», ενημέρωσε μέσω X.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Μ/Τ Nora κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. H CENTCOM διέψευσε επίσης την πληροφορία αυτή.

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποίηση Αραγτσί στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν

Φονική κατολίσθηση στην Κίνα: Τουλάχιστον 51 οι νεκροί στην Τσονγκτσίνγκ, 10 άνθρωποι αγνοούνται

Ιράν: Καταγγελία στον ΟΗΕ για επιθέσεις από το Κατάρ – Αυστηρή προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση της ΕΛΑΣ σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: Είναι δέσμιοι των τραπεζών, δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τα συμφέροντα τους 

sam-smith
LIFESTYLE

Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν

pyrosvestes kriti 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για λάθη στο σχεδιασμό της πυρόσβεσης, μετά την τραγική απώλεια των 3 πυροσβεστών

iran frouroi epanastasis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αεροπορική βάση στην Ιορδανία και κατέστρεψαν τρία αμερικανικά F-35 – Διαψεύδει η CENTCOM

anarguros-mariolis
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης οδήγησε ασθενοφόρο για να σπεύσει να βοηθήσει τραυματία – «Γιατρός πρότυπο», έγραψε ο Γεωργιάδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

moro-diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 21:09
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση της ΕΛΑΣ σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: Είναι δέσμιοι των τραπεζών, δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τα συμφέροντα τους 

sam-smith
LIFESTYLE

Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν

pyrosvestes kriti 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για λάθη στο σχεδιασμό της πυρόσβεσης, μετά την τραγική απώλεια των 3 πυροσβεστών

1 / 3