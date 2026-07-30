Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Θέουτα – Η ισπανική κυβέρνηση στέλνει τον στρατό, τουλάχιστον ένας νεκρός κατά τη μαζική απόβαση (Video)

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Έκρυθμη είναι η κατάσταση στα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισβολή μεταναστών.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 60 μέλη των ενόπλων δυνάμεων θα αναπτυχθούν στον θύλακα για να εγγυηθούν την ασφάλεια.

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή (σ.σ. την ισπανική αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο.

Εκατοντάδες μετανάστες σκαρφαλώνουν στον φράχτη -που δεν φυλασσόταν από την αστυνομία εκείνη τη στιγμή– και εισήλθαν στη Θέουτα.

9 μετανάστες νεκροί

Στην προσπάθεια του να φτάσουν στη Θέουτα εννέα μετανάστες έχασαν τη ζωή τους. Η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ανασύρθηκαν εννέα πτώματα από τη θάλασσα.

Η Θέουτα, όπως και η Μελίγια –η άλλη ισπανική αυτόνομη πόλη στη βόρεια Αφρική– είναι το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και οι δύο πόλεις βλέπουν κατά περιόδους απότομη αύξηση των προσπαθειών διέλευσης από μετανάστες που επιδιώκουν να φθάσουν στην Ευρώπη.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας είχε καλέσει την εθνική κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε δύο χωριστές συνεντεύξεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Cadena SER και Onda Cero, ο Χουάν Χεσούς Βίβας είπε πως η πρόσφατη μαζική εισροή ξεπέρασε τις δυνατότητες του συστήματος υποδοχής της πόλης με αποτέλεσμα εκατοντάδες μετανάστες να κοιμούνται στο ύπαιθρο.

«Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση απόλυτης ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης», είπε ο Βίβας στον Cadena SER, προσθέτοντας πως οι εγκαταστάσεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους λειτουργούν στο 2.400% της δυνατότητάς τους.

300 αφίξεις την ημέρα

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα θα επισκεφθεί τη Θέουτα αύριο προκειμένου να συναντηθεί με τις τοπικές αρχές και τους επικεφαλής για την ασφάλεια, ενώ η ισπανική κυβέρνηση είπε ότι διαφορα υπουργεία συντονίζονται προκειμένου να ενισχύσουν τους συνοριακούς ελέγχους και να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι αφίξεις ανέρχονται αυτή τη στιγμή περίπου σε 300 κατά μέσο όρο την ημέρα, σύμφωνα με τον Βίβας. Με αυτόν τον ρυθμό, προειδοποίησε, η Θέουτα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση συγκρίσιμη με τη μεταναστευτική κρίση του Μαΐου του 2021, όταν 10.000 άνθρωποι εισήλθαν στον θύλακα μέσα σε μερικές ημέρες.

Ο Βίβας εστίασε το ανθρώπινο κόστος των αφίξεων, λέγοντας ότι 60 πτώματα ανασύρθηκαν από τη θάλασσα τους τελευταίους μήνες, και υποστήριξε ότι αυστηρότεροι μεταναστευτικοί έλεγχοι θα βοηθήσουν να αποφευχθούν περισσότεροι θάνατοι.

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε πως οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας βοηθούν ώστε να περιοριστούν οι αφίξεις από το Μαρόκο.

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