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30.07.2026 07:40

Βολιβία: Νέο ένταλμα σύλληψης για τον Έβο Μοράλες για «ένοπλη εξέγερση» και «τρομοκρατία»

30.07.2026 07:40
evo morales

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Η γενική εισαγγελία της Βολιβίας ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη (29/7), την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Έβο Μοράλες.

Ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος ελέγχεται για τον ρόλο του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που παρέλυσαν μεγάλο μέρος της χώρας για κάπου πενήντα ημέρες τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τους δεκάδες αποκλεισμούς δρόμων σε σχεδόν όλη τη Βολιβία την περίοδο αυτή, ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Ρόχερ Μαριάκα.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για «ένοπλη εξέγερση» και «τρομοκρατία» που υποβλήθηκαν από συλλογικούς φορείς εργοδοτών και το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας.

Για επτά εβδομάδες, συλλογικότητες αυτοχθόνων, συνδικάτα και κοκαλέρος διαδήλωναν και έκλειναν δρόμους, απαιτώντας την παραίτηση του προέδρου Πας, καθώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με τη βαθύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Ο Πας κατέληξε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που επέτρεψε την ανάπτυξη του στρατού στο πλευρό της αστυνομίας για να αρθούν οι αποκλεισμοί που προκάλεσαν εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων, τροφίμων φαρμάκων, κυρίως στις μητροπόλεις Λα Πας και Ελ Άλτο, καθώς και σε άλλα αστικά κέντρα.

Ο σημερινός αρχηγός του κράτους κατηγορεί τον προκάτοχό του (2006-2019) Έβο Μοράλες πως ενορχήστρωσε τις μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον του.

Ο Μοράλες, 66 ετών, έχει αποσυρθεί σε πολιτικό οχυρό του, στην Τσαπάρε, αγροτική, φτωχή περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, αφότου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του το 2024 για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που απορρίπτει ο πρώην πρόεδρος.

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