Μέση Ανατολή: Νέο κύμα σφοδρών αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν – Στόχος κέντρα διοίκησης, βάσεις πυραύλων και drones

Takeaways by to pontiki AI Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης, βάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε την εκδήλωση εκρήξεων σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, ενώ αναφέρθηκαν και ομάδες διάσωσης για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ατόμων.

Παράλληλα, σημειώθηκαν συγκρούσεις στο Ιράκ και επιθέσεις σε πλοία στην Αίγυπτο, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή.

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Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης, βάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) έκανε λόγο για ένα «βαρύ κύμα» επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και των συμμάχων της.

Η CENTCOM ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση κατά ιρανικών στόχων, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς και παράκτια συστήματα επιτήρησης.

«Τα πλήγματα είχαν στόχο να μειώσουν περαιτέρω την απειλή που συνιστούν το Ιράν και οι σύμμαχοί του για τις αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυσιπλοΐα και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου», ανέφερε η CENTCOM.

Εκρήξεις στο νότιο Ιράν

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM, η ιρανική κρατική τηλεόραση Press TV μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν.

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για επιθέσεις στη νήσο Κεσμ και στην πόλη Αμπαντάν (νότια), μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού πως διεξάγει νέους βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχο στη νότια επαρχία Ορμουζγκάν, «ομάδες διάσωσης αναζητούν δυο ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια» σπιτιού στη νήσο Κεσμ.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να δοθούν επιπλέον επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Η προειδοποίηση Τραμπ

Λίγες ώρες πριν από την επιχείρηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει σκληρή στρατιωτική απάντηση στην Τεχεράνη.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, γιατί τώρα είναι η σειρά μας να χτυπήσουμε», είχε δηλώσει από το Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Νέο κύμα συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Η ανταλλαγή πληγμάτων έβαλε τέλος σε μια σύντομη περίοδο σχετικής ύφεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης σημειώθηκαν διαδοχικά επεισόδια σε διάφορα μέτωπα της περιοχής. Αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά πραγματοποίησαν επιδρομές εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, ενώ το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις.

Παράλληλα, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πέντε πυραύλους που, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, εκτοξεύθηκαν ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Επίθεση και στην Αίγυπτο

Η ένταση επεκτάθηκε και στην Αίγυπτο, η οποία βρέθηκε για πρώτη φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Δύο πλοία, ανάμεσά τους δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικών συμφερόντων, τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε λιμενική εγκατάσταση. Εταιρείες παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας εκτίμησαν ότι η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για το περιστατικό και άφησε να εννοηθεί πως θεωρεί υπεύθυνο το Ιράν, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Πλήγματα και στο Ιράκ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ακόμη ότι οι επιδρομές κατά φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε περισσότερες από 30 επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών στόχων μέσα στην εβδομάδα.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν περίπου 20 Ιρανοί στρατιωτικοί και τεχνικοί σύμβουλοι. Από την πλευρά τους, οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές επιβεβαίωσαν τουλάχιστον αντίστοιχο αριθμό νεκρών, ενώ ο πρωθυπουργός του Ιράκ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απαράδεκτη επιθετική ενέργεια».

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