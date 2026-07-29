Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια

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Ισορροπώντας μεταξύ των πληθωριστικών πιέσεων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των πιέσεων Τραμπ για μείωση επιτοκίων, η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, για πέμπτη συναπτή φορά.

Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, εννέα υποστήριξαν την πρόταση για αμετάβλητα επιτόκια, ενώ τρία μέλη (οι Νιλ Κασκάρι, Μπεθ Χάμακ και Λόρι Λόγκαν) τάχθηκαν υπέρ της αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

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