Κρήτη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 3χρονο κοριτσάκι που παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ένα κοριτσάκι 3 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τα Χανιά με συμπτώματα πνιγμού στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, το παιδί διεκομίσθη αργά το μεσημέρι της Τετάρτης, 29/7, στο Νοσοκομείο Χανίων, σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του και αποφάσισαν τη μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να λάβει πιο εξειδικευμένη και εντατική νοσηλεία.

Η διακομιδή στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα, με την κατάσταση της υγείας του παιδιού να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Όπως δήλωσε στο ertnews.gr ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης, η κατάσταση «κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για τη ζωή του».

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