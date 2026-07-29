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29.07.2026 23:02

Λέσβος: Δύσκολη νύχτα στο Πλωμάρι – Δύο πύρινα μέτωπα και συνεχείς αναζωπυρώσεις (Video)

29.07.2026 23:02
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Σε δύο μέτωπα συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29/7, στο Πλωμάρι Λέσβου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά ξεκίνησε από την παλιά χωματερή πάνω από τις Μηλιές και στη συνέχεια αναπτύχθηκε σε δύο μέτωπα. Το πρώτο κινείται προς τις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά και Τρίγωνα, ενώ το δεύτερο κατευθύνεται προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου.

Τα δύο μέτωπα έχουν περικυκλώσει ουσιαστικά τον οικισμό του Πλωμαρίου, την ώρα που οι άνεμοι ενισχύονται διαρκώς και αναμένεται κατά τη διάρκεια της νύχτας να φτάσουν ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ.

Τα εναέρια μέσα συνέδραμαν στην κατάσβεση μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, όμως πλέον στο σημείο επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Η πρόσβαση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή.

Πυροσβέστες και εθελοντές αναφέρουν ότι σε σημεία όπου οι φλόγες είχαν περιοριστεί καταγράφονται συνεχείς αναζωπυρώσεις, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά καίει κυρίως εκτάσεις με ελιές και δασική βλάστηση. Η νύχτα εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι φλόγες έχουν πλησιάσει σπίτια και έχουν φτάσει κοντά στο νεκροταφείο του Πλωμαρίου.

Νωρίτερα, στις 17:30, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση τμημάτων του οικισμού Πλωμαρίου που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, με κατεύθυνση προς τη θάλασσα και την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου.

Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του δήμου Λέσβου.

Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Υπενθυμίζεται ότι ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σήμερα, Τετάρτη 29/7, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Πλωμάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται.

Την Πέμπτη, 30/7, θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.

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