Φωτιά στο Ρέθυμνο: Την Πέμπτη οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο πένθος έχει βυθιστεί η χώρα, και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αμαρίου Κρήτης, από όπου κατάγονταν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης άφησαν την τελευταία τους πνοή ενώ επιχειρούσαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, δίνοντας μάχη για την αντιμετώπισή της.

Όπως αναφέρει το rethnea.gr, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τους δύο πυροσβέστες στις κηδείες που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 30/7.

Η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Η κηδεία του 58χρονου Εμμανουήλ Στρατιδάκη θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 3χρονο κοριτσάκι που παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα

Λαμία: Νεκρός 59χρονος εργάτης μετά από πτώση από ύψος στο εργοτάξιο της ΠΕΛ\

Ρέθυμνο: Επιχείρηση του Λιμενικού στον Άγιο Παύλο – Δεκάδες πολίτες διασώθηκαν από θαλάσσης (Photos/Video)











