«Βόμβα» Παναθηναϊκού: «Πράσινος» ο Σιλβέν Φρανσίσκο – Το παρασκήνιο της συμφωνίας με τη Βιλερμπάν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο, ενισχύοντας την περιφέρειά του με τον παίκτη που αποτελούσε εξαρχής την απόλυτη προτεραιότητά του. Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά προβλήματα της Βιλερμπάν, κατέβαλαν ένα εκατ. ευρώ για την απόκτησή του και αναμένουν την άφιξή του στην Αθήνα τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουλίου.

Η υπόθεση χρειάστηκε έντονες και συνεχείς διαπραγματεύσεις, με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να ανεβάζει ρυθμούς από την Παρασκευή, αναζητώντας τη λύση που θα «ξεκλείδωνε» τη συμφωνία.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραμάτισαν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η Βιλερμπάν, τα οποία δημιούργησαν αβεβαιότητα αναφορικά με το μέλλον του ρόστερ της.

Αρχικά, ο Τόνι Πάρκερ δεν ήταν θετικός στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Γάλλου γκαρντ. Ωστόσο, η οικονομική πρόταση του Παναθηναϊκού άλλαξε τα δεδομένα.

Οι «πράσινοι» κατέθεσαν προσφορά ύψους ενός εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Φρανσίσκο, ποσό που έπεισε τελικά τη Βιλερμπάν να συναινέσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η επιθυμία του Φρανσίσκο και το «πρέσινγκ» των συμπατριωτών του

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης έπαιξε και η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Ο Φρανσίσκο δέχθηκε το «πρέσινγκ» των συμπατριωτών του Ματίας Λεσόρ, Μουσταφά Φαλ και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ενώ παράλληλα αξιολόγησε θετικά το υψηλό επίπεδο του νέου ρόστερ των «πράσινων».

Ο Γάλλος γκαρντ επέλεξε, έτσι, να μετακομίσει στην Αθήνα και να αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Δέχθηκε οικονομική προσαρμογή

Ο Φρανσίσκο, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος πόιντ γκαρντ της περασμένης EuroLeague, αποδέχθηκε οικονομική προσαρμογή σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, προκειμένου να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.

Με την απόκτησή του, ο Γάλλος αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του νέου ρόστερ της ομάδας.

Ο Φρανσίσκο είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στο Περιστέρι.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 42 αναμετρήσεις της EuroLeague με τη Ζάλγκιρις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 16,5 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ.

Έρχεται στην Αθήνα για τις υπογραφές

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουλίου.

Ακολούθως θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, θα ανακοινωθεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε επίσης

Euroleague: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Πότε θα κοντραριστούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το πλήρες πρόγραμμά τους



Ο Ινφαντίνο θέλει να πουλήσει το Μουντιάλ στην… οικογένεια Κούσνερ και προκαλεί οργή – Έντονη αντίδραση της UEFA, ακραίες σκέψεις για μποϊκοτάζ



Πόλο: Στο Προεδρικό Μέγαρο οι παγκόσμιοι πρωταθλητές για τα συγχαρητήρια από τον ΠτΔ